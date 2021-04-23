"Тяжелые знания": Боня сообщила о принятии смерти ребенка

Телеведущая часто говорит о своей тревожности и сеансах, помогающих преодолеть ее. Теперь она рассказала о главном.

Виктория Боня призналась, что сложнее всего ей было разобраться со страхами, связанными с потерей дочери. Сейчас она воспитывает маленькую Анджелину, отцом которой является бизнесмен Алекс Смерфит. Когда малышка только появилась на свет, дива не могла успокоиться ни на секунду.

Она отметила, что с этим явлением сталкивается каждая женщина после того, как становится матерью. Сам страх ведущая назвала "неживым". Она постоянно волновалась, что с дочкой может что-то произойти. "Если ребенок погибнет, я должна это принять", – заявила вдруг звезда. Она отметила, что это были бы самые "тяжелые знания" в жизни.

В какой-то момент диве удалось принять свои фобии и другие эмоциональные всплески, после чего жить стало проще. Сейчас она не переживает за наследницу. Справиться с моральными сложностями ей помог популярный у шаманов обряд. Около десяти лет Виктория Боня практиковала употребление специального "элексира". В России напиток запрещен, так как считается, что в его составе имеются наркотические вещества.

Сейчас телеведущая много работает и развивает свой личный блог. Она отметила, что большие заработки подразумевают и солидные траты. Дива тратит около двух миллионов только на аренду жилья и бытовые расходы.

