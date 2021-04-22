"Надо было счетчик обнулить": разбитная Боня похвасталась интимными приключениями

Экс-участница популярной телестройки находится в активом поиске мужчины мечты уже около двух лет.

Виктории Боне постоянно приписывают романы с завидными холостяками. Так, недавно ее дружба с Маратом Сафиным в глазах общественности быстро переросла в большую любовь, но, видимо, ожидания поклонников не оправдались. Дива все еще одна и готова к новым увлечениям, но пока не нашла для себя никого стоящего внимания.

Однако звезда "Дома-2" много раз жаловалась на то, что отсутствие половой жизни пагубно влияет на нее. Оказалось, что во время отдыха в Монако она все же решилась на романтическое приключение. Так, к ней прилетел один из бывших избранников. Имени теледива не называла, но в Сети тут же появилось множество подозрений.

Виктория Боня отметила, что близости у нее не было около полутора лет. "Себя не трогаю, эротику не смотрю", – высказалась она. Ничего подобного не было и в планах у ведущей, но тут на горизонте возник экс-возлюбленный. Дива призналась, что не стала ему отказывать, а потому все случилось достаточно быстро. "Надо было счетчик обнулить", – посмеялась она.

Однако длительное воздержание все еще кажется звезде нормальным. Все дело в том, что для нее главное – вовсе не интимные отношения, а чувства к избраннику. Ей не нравится, когда до нее даже дотрагиваются мужчины, которые ей не симпатичны. Главное в жизни Виктории – любовь.

