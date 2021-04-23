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"Очень страшно": опешившая Боня откровенно о тяжелой болезни

"Очень страшно": опешившая Боня откровенно о тяжелой болезни

Страшное заболевание серьезно подкосило знаменитость.
прочитано 501 раз

Речь идет о диагнозе, поставленном бывшему возлюбленному дивы Алексу Смерфиту. Болезнь Лайма сильно повлияла на него. В какой-то момент его даже перестали узнавать. Все началось с плохого самочувствия экс-избранника Виктории Бони. Тогда он жаловался на слабость и депрессивные эпизоды. Медики долго не могли понять, что же происходит.

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 Виктория Анатольевна Боня

Виктория Анатольевна Боня модель, телеведущая

После обнародования диагноза ведущая сильно испугалась за Алекса. "Было очень страшно", – вспоминает Виктория. Она убеждена, что состояние миллионера было настолько пограничным, что в какой-то момент врачам пришлось бороться за его жизнь. Дива утверждает, что после их расставания он пустился во все тяжкие. Долгий загул выбил бизнесмена из колеи, тогда самочувствие и ухудшилось окончательно.

Пара распалась еще в 2017 году. Бывшим возлюбленным удалось сохранить теплые отношения. Они помогают друг другу, а Виктория Боня часто интересуется его состоянием. Миллионер теперь постоянный гость в медицинских учреждениях.

Алекс Смерфит любит свою дочь, их общению телеведущая не препятствует. "Он отец лучше, чем я мать", – смеется дива. Бывший избранник Виктории заботится о девочке и любит проводить время с ней. Они часто придумывают интересные способы разнообразить досуг.

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Фото: Ik Aldama / www.globallookpress.com
Автор: 23 апреля 2021, 10:02 Источник: "Ютуб" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Боня подурачилась на закрытии Каннского кинофестиваля

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