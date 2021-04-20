Истощал и облысел: звезда "Бэтмена" стал похож на онкобольного

Американский актер Кристиан Бэйл стал неузнаваем. Он облысел и сильно похудел.

В Сети появились снимки, на которых британо-американский актер Кристиан Бэйл предстал в новом образе. Поклонники обеспокоились, все ли в порядке у их кумира. В таком виде, лысый и худой, он стал похож на онкобольного.

Как выяснилось, актеру пришлось серьезно изменить внешность ради картины "Тор: Любовь и гром". Фото появились в твиттер-аккаунте. Кристиан Бэйл играет в фильме главного злодея Горра Убийцы богов. Скорее всего, Бэйл сбрил волосы, чтобы было легче накладывать грим и применять компьютерную графику.

Напомним, два года назад Кристиан Бэйл потолстел почти на 20 килограммов перед съемками в фильме "Власть". Потом он снова сильно похудел ради съемок в фильме "Ford против Ferrari". С большим весом он никак не мог вместиться в гоночный автомобиль.

Ранее Кристиан Блэйд сказал, что больше не хочет худеть или толстеть ради новых ролей в кино. Ему было также жаль свою супругу, которая не успевает привыкнуть к внешности своего мужа.

Кристиан Бэйл лауреат премий "Золотой глобус" и "Оскар" в номинации "Лучшая мужская роль второго плана" за фильм "Боец". Он снимался в фильмах "Бэтмен. Начало", "Цветы войны", "Джонни Д." и десятках других.