"Могут пострадать режиссеры": ведьма ужаснула словами о проклятии шоу "Последний герой"

Со многими участниками легендарной программы приключились несчастья. Стали поговаривать, что шоу проклято.

Знаменитое реалити-шоу о выживании на необитаемом острове "Последний герой" за годы в эфире обросло весьма дурной славой. Один за другим звёздные участники передачи уходили из жизни, пропадали и переживали другие несчастья. Череда трагичных случайностей началась с гибели ведущего первого сезона программы Сергея Бодрова-младшего. В сентябре 2002 года знаменитый актёр вместе со съёмочной группой попал под сход ледника, при этом за два года поисковых операций их тела так и не удалось найти.

Участница четвёртого сезона шоу, известная певица и актриса Жанна Фриске умерла в 2015 году от злокачественной опухоли мозга, а через два года пропал без вести участник первого сезона Сергей Сакин. Наконец, весной 2019 года в возрасте 38 лет умерла также участвовавшая в передаче певица Юлия Началова.

Однако называющая себя ведьмой Алёна Полынь считает, что это всего лишь совпадения. Она пояснила, что если шоу "Последний герой" действительно проклято, то порча была наведена лишь с целью лишить его прибыли и прекратить его развитие, при этом ломать судьбы участников никто не собирался. Полынь допустила, что в худшем случае из-за проклятия "могут пострадать продюсеры и режиссёры" программы, а жизни самих "героев", как правило, злоумышленников не интересуют, сообщает РИА ФАН.