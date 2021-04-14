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Фото: Феликс Грозданов/Дни.ру Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС

Счастливая вдова Табакова и обтянутая кожей Мороз: как прошла премьера сериала "Медиатор"

Накануне состоялась премьера киноленты "Медиатор". Кинотеатр "Пионер" оказался переполнен знаменитостями.
прочитано 851 раз

Режиссером картины стал Артем Аксененко, а главные роли исполнили Андрей Бурковский и Дарья Мороз. Герой Андрея – профессиональный переговорщик, который прошел подготовку в МВД. Он может договориться с кем-угодно и решить задачу любой сложности. Вопрос лишь в том, какие методы он готов использовать, чтобы добиться своего. Непростая роль девушки Веры с изломанной судьбой досталась Дарье Мороз. Она появилась на премьере в алом кожаном платье, а коллега с радостью позировал фотографам вместе с любимой женой.

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 Дарья Юрьевна Мороз

Дарья Юрьевна Мороз актриса

 Марина Вячеславовна Зудина

Марина Вячеславовна Зудина актриса

Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС

Актриса Ирина Старшенбаум также исполнила одну из основных ролей в "Медиаторе". Съемки давались ей непросто, так как ее персонаж совершенно не похож на тех, которых артиста исполняла до. Она появилась в строгом образе с отложным белым воротником.

Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС

Внезапно для многих на мероприятии заметили и дочь покойной Валентины Легкоступовой Анетту Бриль. Певица появилась на вечеринке в темной кожаной куртке и в платье с летящей юбкой.

Фото: Феликс Грозданов/Дни.ру

Вдова Олега Табакова Марина Зудина собрала целый костюм для события. Креативная рубашка и джинсы с хлопковыми вставками, а также зеленоватые украшения в тон: актриса пришла на высоких шпильках, активно позировала и выглядела довольной.

Фото: Феликс Грозданов/Дни.ру

В какой-то момент на мероприятии появилась и молодая актриса Владислава Хмелинина. Она надела яркое мини-платье цвета фуксии и снималась в светлом тренче.

Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС

Дочь легендарного Спартака Мишулина Карина, видимо, тоже заинтересовалась креативным проектом коллег. Для светского выхода она выбрала классический жакет с цветочной вышивкой и темно-синие джинсы.

Фото: Феликс Грозданов/Дни.ру

В первый сезон сериала вошло 10 серий. 16 апреля "Медиатор" уже можно будет посмотреть на видеосервисе Start.

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Фото: Феликс Грозданов/Дни.ру
Автор: 14 апреля 2021, 10:41

комментарии

Ответить:

Гость695550
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Какие все страшные!!!! Убогие!!! Жуть!!!
Гость695542
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Страшноватенькие какие то все....
1

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