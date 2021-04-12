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"Случилась болезнь у ребенка": как в семью Абрамовой пришла беда

"Случилась болезнь у ребенка": как в семью Абрамовой пришла беда

Российская актриса и певица Татьяна Абрамова дала свежее интервью, в котором рассказала о разводе и болезни ребенка.
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Актриса театра и кино Татьяна Абрамова была замужем за оператором Сергеем Кулишенко. У пары родились два ребенка.

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В эфире передачи "Звезды сошлись" на НТВ она рассказала, почему развелась с супругом.

По словам актрисы, в сложный период жизни ее муж начал нагнетать и без того непрекращающийся негатив. Он стал сомневаться и одним словом не давал жене надежды. Ей было это сложно переносить, нужная была поддержка. Поэтому Татьяна Абрамова поняла, что по отдельности им легче.

"У нас случилась болезнь у младшего сына. Начались проблемы в отношениях. Лучше разойтись, если людям вместе хуже, чем врозь", – рассказала Татьяна Абрамова.

Муж оказался слабее ее. В итоге она перестала видеть смысл в их отношениях. Иногда они даже не созванивались, все само собой сошло на нет. Друзья пытались помирить супругов, но все было очевидно. Татьяна Абрамова поняла, что одной ей легче.

При этом актриса признала, что сын был рад встрече с отцом, когда он приехал к нему в Германию после операции.

Напомним, после развода Татьяна Абрамова вышла замуж за кинодеятеля Юрия Беляева, который старше ее на 27 лет.

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Фото: Ekaterina Tsvetkova / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 12 апреля 2021, 15:44 Источник: "Звезды сошлись" ✓ Надежный источник

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