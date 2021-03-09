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Нос "уплыл": экс-участница "Дома-2" стала жертвой неопытных хирургов

Нос "уплыл": экс-участница "Дома-2" стала жертвой неопытных хирургов

Фото:www.instagram.com/nastenabalinskaya/
Это далеко не первая пластическая операция девушки, которая заканчивается плачевным результатом. На этот раз пострадал нос скандальной финалистки телепроекта "Дом-2". О серьезных последствия узнали подписчики инстадивы.
прочитано 1260 раз

Анастасия Балинская решилась на откровенное заявление в личном блоге в "Инстаграм". Звезда показала искривленный нос и поведала о неудачном хирургическом вмешательстве.

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Если верить словам девушки, прооперированная часть лица начала гнить и источать отвратительный запах. Более того пересаженная в кончик носа пластина совсем съехала и лишила артистку какой-либо симметрии.

Спустя несколько дней Балинская обратилась к новому врачу, который назвал ей несколько решений образовавшейся проблемы. Специалист пояснил, что если реберный хрящ, который пересадили в кончик носа, действительно начал гнить, его необходимо извлечь. Только после этого хирург сможет залечить образовавшуюся гнойную рану и снова сделать реконструкцию носа.

Анастасия же боится появляться на публике без кончика носа или вновь ложиться под нож медицинского работника. Плюс ко всему, неудачный опыт подталкивает звезду полностью отказаться от пластических операций. Теперь она переживает, что со временем ее состояние только ухудшится.

Напомним, Балинская несколько раз шокировала своих поклонников фотографиями после хирургических вмешательств. Прошлый специалист "сдвинул" стенки ее носа и "отправил их гулять". Похоже, что девушка не остановится до тех пор, пока не добьется идеальной формы носа.

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Автор: 9 марта 2021, 18:13 Источник: Instagram ✓ Надежный источник

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