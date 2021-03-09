Там мясо: врачи спасают переломанного звездного дизайнера

Отдых на Мальдивских островах закончился для звездного дизайнера Аники Керимовой плачевно. Известный модельер неудачно упала и получила страшный перелом. При этом квалифицированную медицинскую помощь она смогла получить только в Москве.



"В Мальдивы я просто влюбилась с первой минуты, – рассказала Аника "Дни.ру" – О том, какие там райские места мне рассказывали клиентки, в том числе и Анастасия Волочкова. Поэтому в этом году мы с семьей решили поехать туда".



По словам Аники, изначально ничто не предвещало беды. Первые две недели она наслаждалась отдыхом. До того момента, как не упала в собственном номере. "Утром я зашла в ванную комнату, а дальше все события вспоминаю с трудом, – говорит дизайнер. – Я поскользнулась о скользкий пол и упала. Сразу почувствовала резкую, просто дикую боль, которую до этого, наверное, не испытывала никогда. Оправившись от болевого шока, увидела, что моя рука сильно распухла".

Получить качественную медицинскую помощь на острове оказалось проблематично. Для того, чтобы сделать рентген, нужно было лететь в столицу Мальдив.



"Я подумала, что смогу потерпеть до завершения отдыха, – рассказывает Аника. – Перевязала руку эластичным бинтом. Сегодня прилетела в Москву и сразу поехала в клинику. Врачи сделали рентген: оказалось, что у меня перелом. Рука в гипсе. Медики были в шоке – мол, там мясо! Мне сказали, что в гипсе нужно будет ходить два месяца. Боль просто невыносимая. Сейчас еду к другому специалисту: будем решать, что делать".

Напомним, Аника Керимова – один из самых известных дизайнеров страны. Ее наряды есть в гардеробе самых ярких звезд: Анастасии Волочковой, Наташи Королевой, Леры Кудрявцевой, Азизы и других.

"Конечно, перелом не входил в мои планы, – вздыхает Аника. – Придется как-то приспосабливаться. Потому как выпуски новых коллекций никто не отменял".

