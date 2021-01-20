"Юля всегда хотела иметь много детей": подруга сообщила подробности рождения тайного сына Началовой

Новость о рожденном суррогатной матерью сыне Юлии Началовой поразила фанатов до глубины души. Семья покойной певицы и ее пресс-секретарь Анна Исаева от любых комментариев отказываются, но и не опровергают эту внезапную информацию. Ясности добавила звездный дизайнер Аника Керимова – подруга Юлии Началовой.

"Рождение ребенка – это всегда большое счастье! – уверяет Аника. – Юля всегда мне говорила, что хотела иметь много детей, мечтала о братике для дочки Верочки. Я помню, как она радовалась за Аллу Пугачеву и Максима Галкина, когда у них появились детки".

Аника точно не знает, заморозила ли Юля перед смертью собственные яйцеклетки, хотя они много и очень доверительно общались. Но в тусовке про это упорно говорят. "Мы с ней перед ее смертью очень плотно сотрудничали – я одевала ее для шоу "Один в один!" в котором она участвовала – говорит Керимова. – И говорили с ней на самые личные темы".

"Я очень рада, если у нее родился сыночек, даже после смерти, – улыбается Аника. – Поздравляю и буду надеяться, что он вырастет хорошим и подарочным человеком, таким же, каким была его мама"

Напомним, официально у Юлии Началовой только один ребенок – рожденная 1 декабря дочь Вера Алдонина. Ее крестная мать – певица Лариса Долина. Верочка всегда хотела братика, и теперь, кажется, сможет его понянчить.