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Шоу-бизнес
Муж Водяновой слил ее постельное фото в Сеть

Муж Водяновой слил ее постельное фото в Сеть

Наталья Водянова. Фото: Nadezhda Lebedeva/Russian Look/www.globallookpress.com
Всемирно известная российская модель Наталья Водянова и миллиардер Антуан Арно вместе с 2011 года. Супруги живут счастливо и иногда делятся с поклонниками кадрами совместного быта. Но такого от мужа модели никто не ожидал.
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Поклонники привыкли видеть Наталью Водянову на обложках журналов, с красивым макияжем и при полном параде. На днях модель отпраздновала день рождения, и супруг решил оригинально ее поздравить. Он опубликовал в своем "Инстаграм" их совместный снимок. Стоит отметить, что такие бытовые сцены Антуан Арно показывает редко.

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Чудесные дети Натальи Водяновой: отличный повар, модель и живое напоминание о дедушке-ветеране

 Наталья Михайловна Водянова

Наталья Михайловна Водянова модель, актриса

На фото супруги предстали лежащими в постели в одежде. Они спали вместе с четырехлетним сыном. В тексте публикации миллиардер признался, что ему трудно поверить возрасту своей жены. Многодетной супермодели Наталье Водяновой исполнилось 39, и ей действительно невозможно дать столько лет.

Напомним, Наталья Водянова и Антуан Арно растят пятерых детей. У них есть два сына и дочь от бывшего мужа Натальи Водяновой Джастина Портмана, а также у пары еще двое общих детей.

Напомним, Наталья Водянова родилась в городе Горьком (сегодня это Нижний Новгород) 28 февраля 1982 года. Она сделала умопомрачительную карьеру модели и стала известна на весь мир. Ее приглашали выходить на подиум престижные дома моды: Chanel, Gucci, Calvin Klein, Christian Dior, Louis Vuitton, Dolce&Gabbana .

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Автор: 6 марта 2021, 02:02 Источник: Instagram • Требует проверки
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Чудесные дети Натальи Водяновой: отличный повар, модель и живое напоминание о дедушке-ветеране

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