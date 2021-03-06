Муж Водяновой слил ее постельное фото в Сеть

Поклонники привыкли видеть Наталью Водянову на обложках журналов, с красивым макияжем и при полном параде. На днях модель отпраздновала день рождения, и супруг решил оригинально ее поздравить. Он опубликовал в своем "Инстаграм" их совместный снимок. Стоит отметить, что такие бытовые сцены Антуан Арно показывает редко.
На фото супруги предстали лежащими в постели в одежде. Они спали вместе с четырехлетним сыном. В тексте публикации миллиардер признался, что ему трудно поверить возрасту своей жены. Многодетной супермодели Наталье Водяновой исполнилось 39, и ей действительно невозможно дать столько лет.
Напомним, Наталья Водянова и Антуан Арно растят пятерых детей. У них есть два сына и дочь от бывшего мужа Натальи Водяновой Джастина Портмана, а также у пары еще двое общих детей.
Напомним, Наталья Водянова родилась в городе Горьком (сегодня это Нижний Новгород) 28 февраля 1982 года. Она сделала умопомрачительную карьеру модели и стала известна на весь мир. Ее приглашали выходить на подиум престижные дома моды: Chanel, Gucci, Calvin Klein, Christian Dior, Louis Vuitton, Dolce&Gabbana .
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