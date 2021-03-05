119 травм и страшная кончина: советского Брюса Ли забили до смерти

Всю свою жизнь звезда фильма "Пираты ХХ века" Талгат Нигматулин активно работал, развивался и увлекался боевыми искусствами. Однако у судьбы, как известно, свои планы.

Сегодня актеру исполнилось бы 72 года. К несчастью, он не дожил и до 40. Известно, что вокруг Талгата постоянно были самые красивые женщины. Его первой избранницей стала Ирина Шевчук. Их отношения продлились около двух лет, однако затем он увлекся другой.

Позднее артиста покорила участница группы "Ялла" Лариса Кандалова. Пара поженилась, певица родила ему дочь Урсулу. Вскоре они развелись. Следующей дамой сердца советского Брюса Ли стала Халима Хасанова. Их отношения продлились около семи лет, а на свет появился Саид.

После очередного расставания Нигматулин: наконец, встретил Венеру Ибрагимову. Тогда ей было всего 19 лет. Девушка достаточно быстро вышла замуж за артиста, а в 1983 году у них родилась девочка. Тогда никто мог и подумать, что заботливый папа не доживет и до трех лет малышки.

В начале 80-х артист серьезно увлекся эзотерикой. Он мечтал разгадать смысл вещей и найти свой собственный. Талгат вступил в секту Абая Борубаева и Мирзы Кымбатбаева. Позднее они оба оказались шарлатанами, но звезда кинематографа была слишком вовлечена в процесс, чтобы почувствовать нечто подобное.

В начале 1985 в секте случилось неожиданное событие. Появились отступники, от которых лидеры потребовали деньги. Они приказали Талгату пойти к ним и удовлетворить их материальную потребность, но актер отказался. Тогда пятеро мужчин забили его до смерти. Существует и другая версия, по которой Нигматулин сам отказался выплачивать лидерам требуемую сумму, после чего ему нанесли 119 травм.

Позднее Ирина Шевчук отмечала, что супруга артиста даже не могла представить себе, во что ввязался любимый муж. Он был в силах оказать сопротивление, но "гуру" все время оказывали на него такое психологическое давление, что актер скорее всего даже не попытался защитить себя.

