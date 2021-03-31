Выпивает и ложится на пол: Гребенщиков рассказал о необычном способе борьбы с аэрофобией

Артист стал гостем ютуб-шоу “Вписка”, где поведал об эпатажном поведении своей коллеги и одной из самых оригинальных участниц первой “Фабрики” – Юлии Бужиловой. По словам музыканта, девушка очень боялась летать, поэтому вела себя в высшей степени странно. Перед посадкой Бужилова покупала горячительное, выпивала небольшую порцию, а затем ложилась в самолете на пол и во время всего полета держалась за ноги других девушек. Михаил Гребенщиков вспоминает, что все пассажиры при этом были ужасно смущены.
Какое-то время артист даже подозревал, что исполнительница притворяется, но, когда, поднимаясь по трапу, она вдруг развернулась и побежала через поле, Гребенщиков понял, что все было по-настоящему.
Напомним, что Юлия Бужилова по итогам музыкального проекта получила денежный сертификат на один миллион рублей. На эти деньги девушка могла записать свой альбом, но так и не сделала этого. Юлия считалась одной и самых неординарных участниц проекта и одной из самых талантливых, по мнению самого Игоря Матвиенко. Однако она отказалась сниматься, до сих пор избегает публичности и предпочитает работать над музыкой своих коллег. Сам Михаил Гребенщиков стал финалистом проекта и занял на “Фабрике звезд” третье место.
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