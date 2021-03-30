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Шоу-бизнес
Травмы актеров и непонимание критиков: непростая судьба культовой ленты "Летят журавли"

Травмы актеров и непонимание критиков: непростая судьба культовой ленты "Летят журавли"

Фильм "Летят журавли" вышел в прокат в 1957-м. Однако зрители поначалу не оценили картину, да и критики приняли неоднозначно.
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В основе фильма – пьеса Виктора Розова "Вечно живые". Она пролежала "в столе" почти тринадцать лет: написана в 1943-м, а опубликована только в 1956 году. На "Мосфильме" долго не понимали, что делать со сценой измены, однако убрать ее из сюжета не получалось, поэтому все же оставили. Сценарий менялся постоянно: что-то убиралось, что-то переставлялось местами. Уже на съемочной площадке за правки взялся оператор Сергей Урусевский, который придумал нестандартные визуальные ходы.

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Стоит отметить, что почти для каждого значимого эпизода он создавал новые конструкции. Теперь уже классический операторский прием – съемка на круговых рельсах – был придуман именно Урусевским для сцены гибели Бориса.

Кадр из фильма "Летят журавли"

Михаил Калатозов сразу понял, что главную мужскую роль в фильме "Летят журавли" должен исполнить Алексей Баталов. А вот с претенденткой на роль Вероники были проблемы. После проб остановились на кандидатуре Елены Добронравовой, но Сергей Урусевский увидел фильм "Мексиканец" с начинающей Татьяной Самойловой и предложил попробовать ее. Калатозов навел справки, узнал, что актрису отчислили из Щукинского училища и не давали ролей из-за нетипажности. Тогда он понял, что именно такая девушка идеально подойдет на роль Вероники.

Работа над фильмом шла с трудом, команду постоянно преследовали неудачи. Сначала Татьяна Самойлова заболела туберкулезом, однако, несмотря на плохое самочувствие, продолжала играть, в перерывах между дублями бегая на процедуры.

Кадр из фильма "Летят журавли"

Затем пострадал и Алексей Баталов. Во время съемок эпизода, когда его герой дерется с солдатом, отпустившим шутку в адрес Вероники, актер неудачно упал в воду, из которой торчали обрубленные ветки. Артист сильно поранил лицо, пришлось наложить несколько швов. Позднее Баталов признался, что тогда мысленно попрощался с профессией, но, к счастью, порезы быстро зажили.

После премьеры в СССР фильм "Летят журавли" наделал много шуму. Часть критиков восхищалась работой режиссера и оператора, другие же, наоборот, обвиняли авторов в слабой драматургии. Кинокритик Майя Туровская упрекала Михаила Калатозова за то, что он "с ненужной обстоятельностью объясняет грехопадение Вероники".

Зрители тоже встретили картину прохладно. Фильм занял только 10-е место в прокате, интерес публики в 1957-м был прикован к экранизации первой части трилогии Алексея Толстого, а также комедиям "Улица полна неожиданностей" и "Девушка без адреса".

Кадр из фильма "Летят журавли"

Интересные факты

  • Свидетелем съемок "Летят журавли" стал 20-летний Клод Лелуш. В Москве молодой режиссер готовил документальный фильм об СССР и оказался на "Мосфильме", где в тот момент как раз снимали пробег Бориса по лестнице. Он был так впечатлен увиденным, что по возвращении на родину связался с директором Каннского фестиваля и рассказал, что в СССР снимают грандиозное кино.
  • Представлять фильм на кинофестивале в Канны полетели Татьяна Самойлова и Сергей Урусевский. Режиссер оказался в больнице с инфарктом, а Алексея Баталова не выпустили из страны. Актрису собирали в поездку всей киностудией: шифоновое платье дала Галина Волчек, туфли — Зинаида Кириенко, шубу и колье с бриллиантами под расписку одолжил Дом моделей.
  • "Летят журавли" единственный советский полнометражный фильм, который получил главный приз Каннского кинофестиваля.

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Кадр из фильма "Летят журавли"
Автор: 30 марта 2021, 02:02 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник

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