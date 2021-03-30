Травмы актеров и непонимание критиков: непростая судьба культовой ленты "Летят журавли"

Фильм "Летят журавли" вышел в прокат в 1957-м. Однако зрители поначалу не оценили картину, да и критики приняли неоднозначно.

В основе фильма – пьеса Виктора Розова "Вечно живые". Она пролежала "в столе" почти тринадцать лет: написана в 1943-м, а опубликована только в 1956 году. На "Мосфильме" долго не понимали, что делать со сценой измены, однако убрать ее из сюжета не получалось, поэтому все же оставили. Сценарий менялся постоянно: что-то убиралось, что-то переставлялось местами. Уже на съемочной площадке за правки взялся оператор Сергей Урусевский, который придумал нестандартные визуальные ходы.

Стоит отметить, что почти для каждого значимого эпизода он создавал новые конструкции. Теперь уже классический операторский прием – съемка на круговых рельсах – был придуман именно Урусевским для сцены гибели Бориса.

Михаил Калатозов сразу понял, что главную мужскую роль в фильме "Летят журавли" должен исполнить Алексей Баталов. А вот с претенденткой на роль Вероники были проблемы. После проб остановились на кандидатуре Елены Добронравовой, но Сергей Урусевский увидел фильм "Мексиканец" с начинающей Татьяной Самойловой и предложил попробовать ее. Калатозов навел справки, узнал, что актрису отчислили из Щукинского училища и не давали ролей из-за нетипажности. Тогда он понял, что именно такая девушка идеально подойдет на роль Вероники.



Работа над фильмом шла с трудом, команду постоянно преследовали неудачи. Сначала Татьяна Самойлова заболела туберкулезом, однако, несмотря на плохое самочувствие, продолжала играть, в перерывах между дублями бегая на процедуры.

Затем пострадал и Алексей Баталов. Во время съемок эпизода, когда его герой дерется с солдатом, отпустившим шутку в адрес Вероники, актер неудачно упал в воду, из которой торчали обрубленные ветки. Артист сильно поранил лицо, пришлось наложить несколько швов. Позднее Баталов признался, что тогда мысленно попрощался с профессией, но, к счастью, порезы быстро зажили.

После премьеры в СССР фильм "Летят журавли" наделал много шуму. Часть критиков восхищалась работой режиссера и оператора, другие же, наоборот, обвиняли авторов в слабой драматургии. Кинокритик Майя Туровская упрекала Михаила Калатозова за то, что он "с ненужной обстоятельностью объясняет грехопадение Вероники".

Зрители тоже встретили картину прохладно. Фильм занял только 10-е место в прокате, интерес публики в 1957-м был прикован к экранизации первой части трилогии Алексея Толстого, а также комедиям "Улица полна неожиданностей" и "Девушка без адреса".

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