Умерла бессменная главный редактор журнала "Мурзилка" Татьяна Адросенко

Ушла из жизни бессменная главный редактор детского журнала "Мурзилка" Татьяна Андросенко. Она возглавляла издание с 1985 года.
О смерти женщины сообщили представители журнала на его официальном сайте. Точная причина смерти Андросенко пока неизвестна, однако в последнее время она страдала от тяжёлого заболевания. На момент кончины ей было 74 года. Сотрудники "Мурзилки" отметили, что её уход станет "большой утратой для всего литературного сообщества", передаёт телеканал "Царьград".
Популярные темы форума
Возлюбим нашего Господа Иисуса Христа.
папа я люблю тебя
Подруга встречаемся с женатым
Все болезни от нервов
Аршавин губит своих жен...
настал тот момент, когда меня назвали женщиной
Я таких вкусных сосисек не ела никогда
Разлюбил
лицемеры
Права ли Ксюша, бывшая гуру Дома 2 ?