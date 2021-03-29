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Умерла бессменная главный редактор журнала "Мурзилка" Татьяна Адросенко

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Ушла из жизни бессменная главный редактор детского журнала "Мурзилка" Татьяна Андросенко. Она возглавляла издание с 1985 года.

О смерти женщины сообщили представители журнала на его официальном сайте. Точная причина смерти Андросенко пока неизвестна, однако в последнее время она страдала от тяжёлого заболевания. На момент кончины ей было 74 года. Сотрудники "Мурзилки" отметили, что её уход станет "большой утратой для всего литературного сообщества", передаёт телеканал "Царьград".

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Автор: 29 марта 2021, 18:19 Источник: Телеканал "Царьград" ✓ Надежный источник

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