"Отдыхаю там, где меня никто не знает": взрослый сын рассказал о жизни с Наташей Королевой

Архип учился и жил в Майами вместе с бабушкой Людмилой Порывай. После окончания школы он вернулся в Россию, поступил в Высшую школу экономики, параллельно начал заниматься карьерой певца.
"Я учусь на япониста, востоковеда, – рассказал сын Королевой. – Но по окончании вуза пойду, скорее всего, в какую-то артистическую сферу, планирую выступать. Не так давно я стал заниматься вокалом, все время совершенствуюсь".
Что же касается светской жизни, то Архип признается, что не очень любит публичные мероприятия – приходит куда-то только в особенных случаях, да и то в основном с мамой. "А в обычной жизни если я и иду куда-то потусить, то только в место или компанию, где меня никто не знает", – пояснил парень.
"Все мои друзья, конечно, в курсе, чей я сын, но принести автограф или фотографию не просят, – улыбается Архип. Думаю, всем все равно. Да я и знаю, как выбирать людей".
По словам Архипа, Наташа Королева для него – только мама. "Я с рождения вижу ее на экране или сцене и отношусь к этому просто как работе, спокойно и ровно", – пояснил он.
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