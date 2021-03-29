"Отдыхаю там, где меня никто не знает": взрослый сын рассказал о жизни с Наташей Королевой

19-летний Архип Глушко – единственный сын певицы Наташи Королевой. Он был назван в честь прадеда Архипа Порывай и при рождении носил фамилию Порывай. В 2018 году парень спел со знаменитой матерью ее хит "Веришь или нет", А в 2020-м под псевдонимом Архип Грек исполнил песню "Бутылка вина". О том, каково это быть сыном звезды, Архип рассказал корреспонденту "Дни.ру" на премии Fashion People Awards Teens 2021.

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