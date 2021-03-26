Шашлычок из тараканов и личинки червей на закуску: звездное меню довело до тошноты

В реалити-шоу ТВ-3 "Последний герой. Чемпионы против новичков" пришло время одного из самых известных и самых неприятных конкурсов: участник, который справится с предложенными ему экзотическими блюдами, получит личный иммунитет и право остаться на острове как минимум ещё на три дня. Что же на этот раз в меню?



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