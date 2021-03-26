Шашлычок из тараканов и личинки червей на закуску: звездное меню довело до тошноты

На закуску –
кокосовые черви – живущие в кокосовых пальмах паразиты, личинки которых
съедобны в любом виде, в том числе и в живом. Это блюдо содержит много белка и
пользуется популярностью в небогатых южных странах – например, во Вьетнаме, где
живой кокосовый червь в соусе чили считается деликатесом дельты Меконга.
В качестве первого блюда – печень рыбы со стаканчиком акульего жира – ещё одно очень питательное и полезное угощение, в котором содержится практически весь набор витаминов, микроэлементов и аминокислот. Для голодающих участников "Последнего героя" это блюдо – настоящая витаминная "бомба", но оценить ее по достоинству, увы, смогут не все.
И наконец, третий раунд конкурса подарит борцам за иммунитет главное блюдо дня – «шашлычок» из тараканов, рыбьих и куриных глаз, который подаётся вместе со стаканчиком свежей крови. Приятного аппетита!
Как справятся с вызовами дикой природы участники и кто станет победителем легендарного конкурса в этот раз, – покажет новый выпуск шоу "Последний герой. Чемпионы против новичков" в субботу, 27 марта, в 19:00 на ТВ-3.
Популярные темы форума
Возраст
Возлюбим нашего Господа Иисуса Христа.
Гастеры
папа я люблю тебя
Филлеры
Деревня понаехавшая
Подруга встречаемся с женатым
Кто любит мясо
Соседи-вампиры
Прекаммеры