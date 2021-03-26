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Почему Дружинина отказалась целоваться с Тихоновым на съемках "Дело было в Пенькове"

Почему Дружинина отказалась целоваться с Тихоновым на съемках "Дело было в Пенькове"

Картина о запретной любви "Дело было в Пенькове" понравилась зрителям с первого дня проката. Однако фильм мог остаться пылиться на полках киностудии, так как цезура сочла его аморальным.
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"Дело было в Пенькове" – вторая полнометражная лента Станислава Ростоцкого. Картина вышла в прокат в 1958 году. Основой для сценария послужила одноименная повесть лауреата Сталинской премии Сергея Антонова.

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Дружинина: Тихонов ушел в хороший день

Майя Менглет училась на последнем курсе школы-студии МХАТ, когда Станислав Ростоцкий пригласил ее на пробы. Девушка приехала на киностудию с чемоданом, села на него и скромно ждала своей очереди, наблюдая за тем, как Вячеслав Тихонов пробуется с другими актрисами. Режиссер, понаблюдав за девушкой, понял, что пробы можно и не делать — именно такой тихой и непосредственной он видел свою Тоню.

В одном из своих интервью Светлана Дружинина рассказала, как проходили пробы на роль Ларисы. Актриса вспомнила, что ее очень быстро утвердили, а вот главного героя подбирали долго. На пробах претенденты должны были сыграть сцену с поцелуями. В какой-то момент Дружинина поняла, что не может больше прикасаться к незнакомым мужчинам – все-таки позади было 24 дубля!

Кадр из фильма "Дело было в Пенькове"

Даже красавец Вячеслав Тихонов не спас ситуацию. "Я устала и больше не хотела ни с кем целоваться", – заявила Светлана Дружинина. Увы, актрисе пришлось еще раз потерпеть прикосновения незнакомого актера.

Станислав Ростоцкий старался слегка "опростить" актеров, которые исполняли главные роли – уж больно они были красивые для деревни. Светлану Дружинину режиссер палкой отучил от балетной осанки и походки, Вячеславу Тихонову по просьбе Ростоцкого осветлили волосы и изменили форму бровей. Только дебютантке Майе Менглет можно было отличаться от колхозников, так как по сценарию она была девушкой городской.

Кадр из фильма "Дело было в Пенькове"

Готовый фильм цензура посчитала позорным для колхозников и не пропустила в прокат. По мнению начальников, недопустимо было показывать народу, как приехавшая возрождать село зоотехник Тоня не скрывает своей любви к женатому. Да и поведение главного героя аморально. Мало того, что он не передовик, так еще и изменщик, а его жена вообще чуть ли не убийца. Несмотря на возражения худсовета, фильм показали партийному начальству, и те кино одобрили.

После выхода картины "Дело было в Пенькове" зрители засыпали Станислава Ростоцкого просьбами переснять финал. Народ хотел, чтобы герой Вячеслава Тихонова не возвращался к жене. Режиссер в какой-то момент даже засомневался, но потом и вовсе заявил, что в фильме финал открытый. "Подобные истории были и будут случаться всегда. Так что пусть каждый сам додумывает судьбу героев", – отметил Ростоцкий.

Кадр из фильма "Дело было в Пенькове"

Интересные факт

  • После премьеры "Дело было в Пенькове" Майя Менглет стала звездой: ее портреты украшали кинотеатры и печатались на открытках, а отца девушки, Народного артиста СССР Георгия Менглета, спрашивали, не родственник ли он "той знаменитой Майи".
  • Песню "Огней так много золотых", которая звучит в фильме, исполнили Людмила Зыкина и Екатерина Семенкина, а композицию "От людей на деревне не спрятаться" поет Вячеслав Тихонов.
  • Роль Матвея изначально писалась автором повести Сергеем Антоновым для Сергея Гурзо. Именно его и утвердили на роль, но обстоятельства сложились так, что актеру пришлось отказаться.

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Фото: kino-teatr.ru / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 26 марта 2021, 04:02 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник

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