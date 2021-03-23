"Мамочки перестали кормить грудью": Валерия взяла на себя заботу о новорожденной внучке

Не так давно наследник знаменитости вместе с семьей отправился в Дубай на отдых. Позже к ним присоединились Валерия и Иосиф Пригожин. В личном блоге продюсера появилось трогательное видео с артисткой и ее внучкой.
Певица держит Селин на руках и кормит из бутылочки. Звезда с умилением смотрит на малышку, разговаривает с ней. "Ну, Лерочка, как тебе кормится?" – уточняет Пригожин у супруги. "Замечательно", – говорит Валерия. Вероятно, артистка решила дать возможность молодым родителям немного передохнуть и временно взяла на себя заботу о внучке.
Однако в комментариях под видео разразилась настоящая битва. Многие с недоумением восприняли кадры с Валерией и уточнили, где же находится мама девочки. Некоторые посочувствовали малышке, которую отказываются кормить грудью.
"Так трогательно и печально ,что мамочки перестали кормить грудью (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "А мамочка?! Куда дели?!", "Подумала на секунду что Валерия грудью кормит", "Да, грудью сейчас никто не кормит, Валерия счастливая", "Бутылочки?", "Не кормящая грудью – это не мать. Не понимаю, если жалко грудь портить, зачем рожать детей. Мне так жаль эту малютку", "Грудью не кормят?" – написали в комментариях.
Особо бестактные подписчики посоветовали артистке родить своего ребенка. "Дорогие Валерия и Пригожин и вам срочно нужно совместную лялю. Алла с Максимом смогли, а чем вы не родители? Суррогатное материнство еще никто не отменял", – посоветовали некоторые.
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