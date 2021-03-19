"Помешалась на худобе": россияне бьют тревогу из-за внешнего вида Валерии

Валерия рассказала, что за 30 дней она похудела на три килограмма, что для нее очень много. Впрочем, и на этом она не собирается останавливаться – чтобы добиться идеала, исполнительнице нужно сбросить еще почти столько же. На пути к идеальному телу певице помогает программа питания, разработанная на основе ее собственного опыта.
Поклонники Валерии признались, что певица выглядит гораздо моложе своих лет. Однако далеко не все должным образом оценили результаты ее очередного похудения. Подписчики заметили, что женщина, не так давно ставшая бабушкой, “совсем помешалась на худобе”. Кто-то назвал ее внешний вид болезненным, другие и вовсе обвинили певицу в том, что она подает плохой пример современным детям.
“И так дохлая, какие 2 кг, какой пример нашим детям?” (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред). “А Вам зачем это??? Как то странно. Перебор”. “Ужасно”, – забили тревогу россияне.
Также многих поклонников озадачил вопрос, почему никак не похудеет супруг Валерии Иосиф Пригожин, если уж ее система питания так хороша. Кто-то из подписчиков предположил, что секрет певицы все же не в питании, а в генетической предрасположенности к худобе.
Напомним, что Пригожину удалось похудеть только после тяжело перенесенного коронавируса, но выписавшись из больницы, из-за гормонального лечения продюсер скоро вновь быстро набрал вес.
Популярные темы форума
Самая защищенная страна Россия
Прекратить насилие над женщинами
Беременную бросил парень
Подскажите что мне делать?
Дьяволы существуют
Отбеливающие пасты
Как быть, если хочешь отношений, но не получается их построить, так как постоянно попадаются занятые мужчины, либо те, кто влюблен в других?
Не обязательно гулять, чтоб жена умерла от рака
На курорты со справкой
Сила воли