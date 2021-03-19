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Шоу-бизнес
"Помешалась на худобе": россияне бьют тревогу из-за внешнего вида Валерии

"Помешалась на худобе": россияне бьют тревогу из-за внешнего вида Валерии

52-летняя звезда в своем инстаграм-аккаунте опубликовала снимок с отдыха, на котором она позирует в бикини. Певица призналась, что может позволить себе такие фото после того, как месяц питалась по специальной программе.
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Валерия рассказала, что за 30 дней она похудела на три килограмма, что для нее очень много. Впрочем, и на этом она не собирается останавливаться – чтобы добиться идеала, исполнительнице нужно сбросить еще почти столько же. На пути к идеальному телу певице помогает программа питания, разработанная на основе ее собственного опыта.

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 (Алла Юрьевна Перфилова) Валерия

(Алла Юрьевна Перфилова) Валерия певица

Поклонники Валерии признались, что певица выглядит гораздо моложе своих лет. Однако далеко не все должным образом оценили результаты ее очередного похудения. Подписчики заметили, что женщина, не так давно ставшая бабушкой, “совсем помешалась на худобе”. Кто-то назвал ее внешний вид болезненным, другие и вовсе обвинили певицу в том, что она подает плохой пример современным детям.

“И так дохлая, какие 2 кг, какой пример нашим детям?” (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред). “А Вам зачем это??? Как то странно. Перебор”. “Ужасно”, – забили тревогу россияне.

Также многих поклонников озадачил вопрос, почему никак не похудеет супруг Валерии Иосиф Пригожин, если уж ее система питания так хороша. Кто-то из подписчиков предположил, что секрет певицы все же не в питании, а в генетической предрасположенности к худобе.

Напомним, что Пригожину удалось похудеть только после тяжело перенесенного коронавируса, но выписавшись из больницы, из-за гормонального лечения продюсер скоро вновь быстро набрал вес.

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Валерия. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 19 марта 2021, 11:05 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
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