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"Порой яичницу приготовить не могут": Валерия откровенно о невестках

"Порой яичницу приготовить не могут": Валерия откровенно о невестках

Еще в начале 2021 года супруга Иосифа Пригожина впервые стала бабушкой. Музыкальная семейка до сих пор не может прийти в себе после радостного события. Появление малышки побудило Валерию раскрыть подробности личной жизни.
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По словам артистки, ее сын – прекрасный отец. 22-летний звездный наследник является примером для подражания, ведь он отлично справляется с родительскими обязанностями.

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 Иосиф Игоревич Пригожин

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Певица Валерия призналась, что парень сразу же сообщил любящим бабушкам и дедушкам о рождении внучки. Арсений присутствовал на родах и не отпускал руку возлюбленной на протяжении всего процесса.

Отметим, что не все члены звездной семьи уже успели познакомиться с новорожденной Селин. Мама Валерии еще не видела правнучку, так как долгое время находилась на самоизоляции.

Исполнительница добавила, что молодые родители готовились к рождению дочки. Выяснилось, что беременность Лианы была долгожданной. Ведь Арсений заранее знал, что сможет обеспечить любых девочек всем необходимым.

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Публикация от Лиана Шульгина (@lianashulginaa)

Напомним, у старшего сына Валерии пока нет детей, а дочка Шена даже замуж не торопится. Сама певица считает себя очень внимательной свекровью. Несмотря на близкие отношения с детьми, исполнительница не "захаживает" к ним в гости и не занимается нравоучениями.

"Не лезу ни в чьи дела, никого не учу жить. Девочки любят своих мужей, моих сыновей. Сегодня девушки из благополучных семей порой яичницу приготовить не могут, а у нас потрясающие хозяйки», — рассказала звезда.

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Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 18 марта 2021, 13:14 Источник: Антенна-Телесемь ✓ Надежный источник
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комментарии

Ответить:

Гость646726
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Сколько можно про этот набор старых костей.
Гость647244
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Ведь Арсений заранее знал что может обеспечить Любых девочек всем необходимым...) однако
1

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