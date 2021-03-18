"Порой яичницу приготовить не могут": Валерия откровенно о невестках

По словам артистки, ее сын – прекрасный отец. 22-летний звездный наследник является примером для подражания, ведь он отлично справляется с родительскими обязанностями.
Певица Валерия призналась, что парень сразу же сообщил любящим бабушкам и дедушкам о рождении внучки. Арсений присутствовал на родах и не отпускал руку возлюбленной на протяжении всего процесса.
Отметим, что не все члены звездной семьи уже успели познакомиться с новорожденной Селин. Мама Валерии еще не видела правнучку, так как долгое время находилась на самоизоляции.
Исполнительница добавила, что молодые родители готовились к рождению дочки. Выяснилось, что беременность Лианы была долгожданной. Ведь Арсений заранее знал, что сможет обеспечить любых девочек всем необходимым.
Напомним, у старшего сына Валерии пока нет детей, а дочка Шена даже замуж не торопится. Сама певица считает себя очень внимательной свекровью. Несмотря на близкие отношения с детьми, исполнительница не "захаживает" к ним в гости и не занимается нравоучениями.
"Не лезу ни в чьи дела, никого не учу жить. Девочки любят своих мужей, моих сыновей. Сегодня девушки из благополучных семей порой яичницу приготовить не могут, а у нас потрясающие хозяйки», — рассказала звезда.
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