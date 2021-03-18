"Порой яичницу приготовить не могут": Валерия откровенно о невестках

Еще в начале 2021 года супруга Иосифа Пригожина впервые стала бабушкой. Музыкальная семейка до сих пор не может прийти в себе после радостного события. Появление малышки побудило Валерию раскрыть подробности личной жизни.

прочитано 1200 раз