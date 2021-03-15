"Как вам удается?!": певица Валерия вызвала жгучую зависть

Пара нежится на солнышке в Дубае. Там же отдыхают младший наследник звезды Арсений Шульгин с женой и маленькой дочерью.
Певица Валерия поиграла с новорожденной Селин, а также сходила на пляж позагорать. Знаменитость поведала, что они прилетели в отпуск недавно. Артистка поделилась с поклонниками роликом, где предстала в бикини.
52-летняя исполнительница показала идеальную фигуру. Артистка не раз говорила о том, что добилась таких результатов благодаря диете и физическим нагрузками.
Некоторые подписчики признались, что завидуют певице Валерии. Ведь такой плоский живот и стройные ноги – редкость даже для молодых женщин. "Как вам удается?!", "Вы идеальны", "Так держать!", "Мой пример для подражания", – высказались пользователи соцсети.
В ролике Пригожин называет жену нежными словами, чем восхищает подписчиков. Россияне сошлись во мнении, что пара за долгие годы брака сумела сохранить теплоту, любовь и понимание.
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