"Как вам удается?!": певица Валерия вызвала жгучую зависть

Певица Валерия похвасталась роскошной подтянутой фигурой. Они вместе с мужем-продюсером вновь отправились отдыхать в тепле страны.

Пара нежится на солнышке в Дубае. Там же отдыхают младший наследник звезды Арсений Шульгин с женой и маленькой дочерью.

Певица Валерия поиграла с новорожденной Селин, а также сходила на пляж позагорать. Знаменитость поведала, что они прилетели в отпуск недавно. Артистка поделилась с поклонниками роликом, где предстала в бикини.

52-летняя исполнительница показала идеальную фигуру. Артистка не раз говорила о том, что добилась таких результатов благодаря диете и физическим нагрузками.

Некоторые подписчики признались, что завидуют певице Валерии. Ведь такой плоский живот и стройные ноги – редкость даже для молодых женщин. "Как вам удается?!", "Вы идеальны", "Так держать!", "Мой пример для подражания", – высказались пользователи соцсети.

В ролике Пригожин называет жену нежными словами, чем восхищает подписчиков. Россияне сошлись во мнении, что пара за долгие годы брака сумела сохранить теплоту, любовь и понимание.