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Шоу-бизнес
Артистов фильма "Брат-3" принудили заняться сексом с резиновой женщиной

Артистов фильма "Брат-3" принудили заняться сексом с резиновой женщиной

В ближайшие дни должны стартовать съемки фильма "Брат-3", автором проекта выступает шоумен и актер Стас Барецкий. Накануне он провел кастинг и предложил претендентам на роли в картине проделать странные вещи перед камерой.
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Артист не сомневается в успехе ленты, так как уверен, что все знает про 90-е, ведь тогда он и сам был бандитом. При этом Барецкий отметил, что людей не убивал – просто дружил со всеми. Шоумен планирует отснять материал за лето.

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Кастинг прошел в подмосковных Мытищах. Участникам отбора артист предложил нетипичные задания. Например, актеров вынуждали кричать что-то или заниматься сексом с резиновой женщиной перед камерой.

Такой необычный подход к выбору героев Стас Барецкий считает единственно верным в нынешних реалиях. По мнению шоумена, современное кино нужно снимать только в таком ключе и раскрепощать человека на площадке. "Читать стишки с табуретки уже никому не интересно", – уверен Барецкий.

Как отметил автор ленты "Брат-3", он планирует задействовать в съемках молодежь. Также шоумен уверяет, что в картине примут участие звезды мирового кинематографа. По словам Барецкого, создатели отправили приглашения Микки Рурку и Дженнифер Энистон, и те свой отказ не прислали – значит, готовы сниматься.

Как отметил артист, бывшая супруга Брэда Питта требует за один съемочный день миллион долларов, однако столь внушительная сумма не пугает создателей фильма "Брат-3". Энистон должна исполнить в картине роль хозяйки борделя, в которую влюблен киллер. В его образе Стас Барецкий видит как раз Рурка. Главную роль в своей ленте артист исполнит сам.

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Фото: scully/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Автор: 17 марта 2021, 13:25 Источник: РИАМО

комментарии

Ответить:

Гость660541
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Брат 3? Автор Стас Барецкий? Ну это сразу "Оскар" ! ))))))
1

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