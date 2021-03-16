Чиновники потратили бюджетные миллионы на концерт Филиппа Киркорова

Стала известна сумма, которую Филипп Киркоров заполучил за появление на красочном мероприятии в культурной столице. Исполнитель столкнулся с общественной критикой и осуждением, так как положил в своей карман 3,5 миллиона рублей бюджетных денег.

Власти Санкт-Петербурга решили не экономить и в честь 8-го марта позвали одного из самых востребованных артистов. Внимательные чиновники не поскупились и выплатили Киркорову гонорар из городского бюджета.

В документах Госзакупок прописано, что 40-минутное выступление Филиппа Бедросовича стоило 3,5 миллиона рублей. Получается, что одна минута яркого шоу стоила 90 тысяч. Однако поп-король не был единственным артистом на весеннем празднике.

Правительство города на Неве пригласило Татьяну Буланову. Правда ей заказчики заплатили намного меньше – всего 150 тысяч рублей. Похоже, что местные политические деятели являются ярыми поклонниками творчества Киркорова.

Ранее сообщалось, что в 2018 году чиновники из министерства социального развития одного из регионов скупали билеты на легендарное шоу "Я". Отметим, что в 2019 году была представлена программа "Я+R. второе Я – #цветнастроениясиний". Однако бушующая пандемия коронавируса разрушила планы поп-короля и заставила отменить все анонсированные выступления.

Напомним, что артист является одним из самых высокооплачиваемых звезд российского шоу-бизнеса. Сам же певец не скрывает, что тратит баснословные деньги на помпезные костюмы и декорации.