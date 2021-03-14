"Будет гроб из страз": Басков взял ответственность за похороны Киркорова

Филипп Киркоров вновь заговорил о грядущей смерти и выразил свои пожелания на этот счет. Николай Басков поддержал решение друга и пообещал позаботиться о похоронах.

Король российской эстрады Филипп Киркоров привык блистать как на сцене, так и в жизни. Артист поддерживает экстравагантный имидж из года в год, не собираясь с ним прощаться ни на минуту. Певец решил добавить нотку гламура даже в собственные похороны, которые уже планирует. В эфире шоу "Ты не поверишь!" Филипп Киркоров объявил о необычном дизайне своего гроба. Мужчина намерен лечь в похоронный атрибут из сверкающих кристаллов, а Николай Басков пообещал ему в этом посодействовать.

"Стразики, они, наверное, со мной в гроб пойдут. У меня будет гроб из страз", — сообщил исполнитель хита "Зайка моя". Николай Басков оценил желание давнего друга. По словам "натурального блондина", Филипп Киркоров уже просил его оплатить ему гроб из дорогих интетических камней. Золотой голос российской эстрады согласен исполнить желание экс-супруга Аллы Пугачевой.

Кроме того, Филипп Киркоров снова напомнил о том, что хочет быть похоронен на одном кладбище с Николаем Басковым. Звездные мужчины очень близки, поэтому не хотят терять связи даже на том свете. Николай Басков не противится решению товарища разделить с ним погост. Артист намерен все устроить по желанию друга, если Филипп Киркоров умрет раньше него.

