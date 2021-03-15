"Патологическая лгунья": на браке Меган Маркл и принца Гарри поставили крест

Герцогиня Сассекская уже много лет не общалась со своей сводной сестрой Самантой, живущей в Америке. 56-летняя Саманта лично не знакома с принцем Гарри, но уверена: совсем скоро он поймет, что женился на "патологической лгунье".



Старшая сестра, у которой ранее был диагностирован рассеянный склероз, считает, что паре нужна психологическая консультация. Кроме того, супругам стоит совершить тур по Соединенному королевству и извиниться за свои обвинения в адрес семьи, иначе на их браке можно поставить крест.



Саманта уже не раз публично нападала на Меган, в беседе с прессой называла ее "пустой и нарциссичной", обвиняла в излишней нацеленности на успех и трате огромных сумм на наряды вместо оказания финансовой помощи отцу.

Еще до помолвки Меган и Гарри обозлившаяся родственница обещала написать разоблачительную книгу, которая заставит принца бросить свою избранницу. В начале этого года стало известно, что книга написана, но герцог и герцогиня Сассекские до сих пор счастливы в браке.

Помимо сводной сестры у Меган Маркл есть еще сводный брат Томас. По свидетельствам друзей герцогини, она и раньше никогда не общалась с этими родственниками. Это подтвердила и сама герцогиня в одном из интервью.

Она добавила, что Саманта и фамилию Маркл взяла только после того, как Меган стала знаменитой – до этого женщина носила фамилию Грант. Поэтому внезапные претензии родни о невнимании можно считать необоснованными.