"Патологическая лгунья": на браке Меган Маркл и принца Гарри поставили крест

Старшая сестра, у которой
ранее был диагностирован рассеянный склероз, считает, что паре нужна
психологическая консультация. Кроме того, супругам стоит совершить тур по
Соединенному королевству и извиниться за свои обвинения в адрес семьи, иначе на их браке можно поставить крест.
Саманта уже не раз публично нападала на Меган, в беседе с прессой называла ее "пустой и нарциссичной", обвиняла в излишней нацеленности на успех и трате огромных сумм на наряды вместо оказания финансовой помощи отцу.
Еще до помолвки Меган и Гарри обозлившаяся родственница обещала написать разоблачительную книгу, которая заставит принца бросить свою избранницу. В начале этого года стало известно, что книга написана, но герцог и герцогиня Сассекские до сих пор счастливы в браке.
Помимо сводной сестры у Меган Маркл есть еще сводный брат Томас. По свидетельствам друзей герцогини, она и раньше никогда не общалась с этими родственниками. Это подтвердила и сама герцогиня в одном из интервью.
Она добавила, что Саманта и фамилию Маркл взяла только после того, как Меган стала знаменитой – до этого женщина носила фамилию Грант. Поэтому внезапные претензии родни о невнимании можно считать необоснованными.
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