Стали известны подробности задержания звезды шоу "Пацанки" с наркотиками: Выдал нос

Звезда шоу "Пацанки" угодила в громкий скандал. Подробности узнали журналисты.

Накануне вечером сотрудники ДПС Басманного района Москвы задержали автомобиль, на водительском сидении которого находилась экс-участница популярного телепроекта "Пацанки" Диана Субботина. Девушка и ее спутники вели себя странно, к тому же, Субботина стала быстро вытирать испачканный нос, что и вызвало повышенный интерес полиции.

ПО ТЕМЕ Участницу шоу "Пацанки" поймали с наркотиками под бюстгальтером

Вместе с Субботиной в машине находилась ее экс-коллега по шоу – Зарина Голубцова и еще один неизвестный молодой человек. В беседе с сотрудниками правопорядка звезда реалити рассказала, что в одном из подъездов города они с подругой нашли наркотики. Девушка пыталась провезти запрещенные вещества в бюстгальтере и под шапкой. Субботина сама отдала наркотики полиции, признавшись, что имеет при себе один грамм мефедрона.



Изъятое вещество направили в лабораторию на экспертизу. По информации Life.ru, на Субботину завели уголовное дело о хранении запрещенных препаратов. Пока идет разбирательство, звезда будет находиться под подпиской о невыезде.

Годом ранее похожая история произошла с актрисой Натальей Бочкаревой. Ее также поймали за рулем автомобиля с запрещенным препаратом, который женщина прятала в нижнем белье. По решению суда Бочкарева была освобождена от уголовной ответственности и отделалась штрафом.