Участницу шоу "Пацанки" поймали с наркотиками под бюстгальтером

Участницу шоу "Пацанки" Диану Субботину задержали в Москве за перевоз наркотиков. Запрещённое вещество было обнаружено накануне сотрудниками ДПС в Басманном районе города.
Порошкообразный наркотик Субботина пыталась провезти под бюстгальтером. Ещё один прозрачный пакет с подозрительным содержимым обнаружили под шапкой 26-летней уроженки Тюмени. С телезвезды взяли подписку о невыезде, возбуждено уголовное дело, передаёт Ura.ru.
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