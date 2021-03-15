"Боль очень сильная": Вокалист группы "БиС" пережил самоубийство отца

В семье известного певца Дмитрия Бикбаева произошла трагедия. Отец участника группы "БиС" совершил суицид, причинив близким страдания.

На звезду седьмого сезона "Фабрики звезд" обрушилось несчастье еще в 2019 году. Дмитрий Бикбаев потерял родственника, дорогого человека, которого никто не может заменить. Отец вокалиста группы "БиС" по имени Амириз покончил с собой прямо на улице, во дворе дома. Предварительно мужчина оставил записку, где изложил последние мысли.

Дмитрий Бикбаев долгое время не распротранялся о семейном горе и не привлекал к нему внимание общественности. Когда мужчина нашел в себе силы заговорить о самоубийстве отца, то буквально вывернул душу наизнанку. Певец признался, что любил усопшего родителя больше, чем кого-либо другого. Покойный родственник сыграл в жизни артиста главную роль, поэтому суицид принес невыносимые муки.

"Пока боль очень сильная", — признавался вокалист группы "БиС", думая о кончине родителя. По словам Дмитрия Бикбаева, он не сможет понять поступок отца и принять его идею свести счеты с жизнью. Как считает певец, его родственник решил покончить с собой, думая, что таким образом защитит семью. Мужчине очень обидно, что самый дорогой ему человек ушел из жизни таким путем.

Сейчас Дмитрий Бикбаев много работает, посвящает себя работе в театре, наполняя жизнь новым глубоким смыслом. Вокалист группы "БиС", как и до страшной трагедии, занимается творчеством. "В суете будничной повестки я ощущаю себя абсолютно счастливым", — объявил артист в своем инстаграм-канале.

