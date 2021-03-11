Пописала, а штаны забыла надеть: известная певица возмутила омерзительной голой выходкой

Юлия Паршута спустила портки, и, несмотря на мороз, побежала по снежку. Из одежду на 32-летнем теле были только кокетливые розовые трусишки да бюстгалтер. "Просто если ты из Сочи, то ты везде как дома", – подписала видео певица. "Юль, пописала, а штаны-то надень", – звучит смех за кадром. Жаль, процесс испражнения не был запечатлен....
"Тьфу, гадость", "Когда надела новый комплект белья, а показать некому", "Глупо, и даже не смешно", "А это...а без штанов не дует? Опасно, однако...", "Ищет место, где по***ь?!", "Омерзительно!", – глумятся люди в комментариях.
Правда, профессиональный сексопатолог заверил "Дни.ру", что смешного тут ничего нет. "Мы видим явные психологические проблемы у человека, – заверил специалист. – Возможно, дело в нереализованности, недолюбленности, поэтому и возникает желание привлечь к себе внимание любым способом. Не исключаю, что речь может идти про эксгибиционизм – форма отклоняющегося сексуального поведения, когда сексуальное удовлетворение достигается путем демонстрации половых органов незнакомым лицам, а также в публичных местах".
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