Пописала, а штаны забыла надеть: известная певица возмутила омерзительной голой выходкой

В седьмом сезоне "Фабрики звезд" Юлия Паршута заняла третье место. После окончания проекта она приняла предложение войти в состав группы "Инь-Ян", где выступала до конца августа 2011-го. После ухода из коллектива Паршута начала сольную карьеру. Правда, когда заметных хитов нет, а славы хочется, остается только снять штаны. Это всегда помогает в карьере.



прочитано 861 раз