"Временами неловко, иногда стыдно": Паршута откровенно о романе с Соколовским и пережитом насилии

Имя Юлии Паршуты стало известно благодаря проекту "Фабрика звезд – 7". Писали о ней и в связи с романом с Владом Соколовским, и после пережитого насилия. Обычно скрывающая личную жизнь певица дала откровенное интервью "Дни.ру".

Как Вы пережили пандемию коронавируса и чем занимались эти долгие месяцы?

Это была широкая амплитуда настроений и состояний. Мне кажется, мы все начинали за здравие во всех смыслах этого слова. Я занималась спортом каждый день и была уверена, что все по плечу, быстро сориентируюсь, подстроюсь под новые реалии. В конце концов оказалась во власти потаенных уголков души и забытых обид. Кроме того, через некоторое время врачи запретили мне заниматься спортом. К этому моменту уже перестали радовать фильмы и сериалы, а на книгах сконцентрироваться не всегда получалось. Я прошла полезный курс по психологии, многое проанализировав в своей жизни. Это был уникальный период, позволивший сконцентрироваться на внутреннем, а не на внешнем. Иногда готовила, практикуясь в кулинарных изысках. Выпустила треки "Слушать" и "Лучше", которые успела записать перед карантином, а свести уже в самоизоляции.

Упомянутые Вами треки кардинально отличаются от того, что делали на "Фабрике звезд". С какими чувствами спустя 13 лет вспоминаете проект?

Несмотря на то что пережила сильный стресс во время съемок, "Фабрика звезд" стала для меня важным этапом жизни. Конечно, не все было просто, но ключевые моменты редко даются легко. Недавно пересмотрела на "Ютуб" довольно старые и, к моему сожалению, не лучшего качества видео с наших выступлений, в том числе с "Фабрики звезд – 7" и с "Фабрики. Возвращения". "Повзрослевшим" взглядом увидела, какими мы в "Инь-Ян" были красивыми, эффектными, изысканными. Немного жаль, что нам чего-то не хватило, чтобы стать еще сильнее и успешнее. С другой стороны, все было так, как должно было быть. Мы до сих пор общаемся с Корнелией Манго, Таней Богачевой, Марком Тишманом, Ритой Дакотой, Димой Бикбаевым.

А с Владом Соколовским, с которым Вам приписывали роман? Кстати, раскройте тайну, это было всерьез или только пиар?

За себя могу сказать, что в то время мы были абсолютными детьми, несмотря на то что я была несколько старше Влада. Если посмотреть старые записи, можно заметить, что в нашем общении присутствовал некий романтический интерес, но не более того. Вообще, мы с ребятами очень сблизились на проекте – постоянно находились на одной территории и общались круглыми сутками. Особые братские чувства в начале шоу были у всех. Потом начались негодования и претензии, появились внутренние коалиции. Все это я узнала постфактум, вернувшись домой и посмотрев записи. На проекте Влад казался мне очень чистым, искренним, тонким и добрым человеком. Возможно, я и очаровалась тогда, но это ни во что не вылилось. Я прекрасно помню: во время гастролей сразу по окончании проекта у нас не было ни единого намека на романтические движения души. Сейчас сложно сказать, что мы общаемся, поскольку практически не пересекаемся – впервые за долгое время увиделись на съемках передачи на Первом канале "Сегодня вечером", посвященной "Фабрике".

Вы недавно рассказали, что пережили домашнее насилие. Почему и как долго терпели?

Чаще всего люди спрашивают меня: "Почему не ушли сразу?" Потому что уйти сразу практически невозможно. Кто бьет на первом свидании? Насилие проникает в жизнь постепенно, становясь новой нормой. К тому моменту, когда на вас поднимают руку, вы давно находитесь в ловушке, сами того не осознавая. Человек сдвигает ваши личные границы, под видом заботы пытаясь проникнуть во все сферы вашей жизни. И вы этим очарованы: "Вот он, мой заслуженный принц на коне!" Потом наступает стадия изоляции. Он хочет оторвать вас от родителей, "уберечь" от "горе-друзей" и знакомых – тонко и вроде ненавязчиво. И так как часто абьюзер – довольно яркий человек-фейерверк, он действительно может заменить большую часть вашего окружения собой. Вам всегда хорошо и интересно вдвоем, при этом в какой-то момент вы понимаете, что год-полтора не общались с друзьями, которые уже воспринимают вас закрытым, холодным и отдалившимся человеком. Примерно в это время и начинает происходить нормализация насилия. Вас толкнули, слегка ткнули пальцем, чуть прихватили за шею. И хотя вам неприятно, вы все же не верите, что это может привести к серьезным последствиям. Параллельно уничтожают вашу самооценку, нивелируя ваши заслуги, победы, талант, мечты и начинания. Человек язвит, иронизирует, делает акценты на ваших ошибках, а вы все больше и больше тонете в его критике, теряя ощущение собственной ценности и важности. К этому моменту, возможно, у вас уже нет личных накоплений, возможно, появились дети, не исключено, что вы ушли с работы. Потом на вас поднимают руку, и вы уже никуда не в силах уйти. Это, мне кажется, и есть исчерпывающий ответ на извечный вопрос "Как так получилось?" На протяжении нескольких лет, когда я находилась в таких отношениях с насильником, пыталась справиться самостоятельно. Много раз пыталась уйти, но у меня не получалось – он всегда и везде меня находил. И сбежать после многих попыток удалось только в 2013 году, когда я призналась в своем бессилии, и мне помогли. Важно признавать, что необходима помощь со стороны, важно принимать ее и затем безопасно для своей жизни выходить из травматичных во всех смыслах отношений.

Были в Вашей жизни и другие мужчины. Например, Александр, с которым даже свадьбу сыграли. Сегодня у вас какие отношения?

Мы общаемся, и я рада, что это происходит цивилизованно. Сейчас нам есть о чем поговорить, я верю, что у человека нет камня за пазухой. Оба учимся разговаривать друг с другом. Мне кажется, именно этого навыка часто не хватает парам. Я не сторонница распространяться о личной жизни, ибо у меня редко были спокойные, ровные и наполненные отношения, в которых я была бы безгранично уверена. Это всегда были эмоциональные качели, а делиться переживаниями далеко не всегда уместно, временами неловко, иногда стыдно. Всегда говорила, что проще рассказать о наболевшем через музыку.

Что вдохновляет Вас сегодня?

Проекты, которые мы реализуем каждый день. Например, в июле запустили коллаборацию с мульти-брендом дизайнерских украшений. Часть вырученных средств будет передана "Эко-вахте Сахалина" в поддержку диких животных. Еще мечтаю снять видео на песню "Слушать". Оно должно быть особенным, поэтому мы довольно долго готовились к съемкам, процесс реализации задуманного оказался достаточно сложным и непредсказуемым. Мне хочется выпустить и новую песню. Говоря глобально, хочется провести это лето ярко – так, чтобы оно запомнилось. Хочется танцев на столе, ветра в волосах, соленого океана, разговоров до утра, объятий и поцелуев, радостных новостей. Хочется, чтобы все люди в моем окружении стали хоть немного счастливее. Хочется мира и, конечно, любви.