"Разделила с ним жизнь": новый роман вдовы Абдулова потряс россиян

Александр Гавриилович скончался еще в 2008 году. Многих поклонников великого артиста долгое время интересовало, как живет 45-и летняя вдова Юлия.

Долгое время женщина говорила о том, что не планирует заводить отношения и совершенно не собирается замуж еще раз. Журналисты задавали Юлии множество вопросов на эту тему, но ответ всегда был однозначным. Однако, видимо, что-то изменилось.

Недавно соседи стали замечать, что около ее загородного дома все чаще паркуется неизвестный ранее Range Rover. Многим знакомым, по их словам, Юлия уже представила мужчину как своего нового избранника, другие же все чаще замечают его постоянное присутствие в жизни семьи. Выяснилось, что новый возлюбленный работает в телевизионной сфере, а зовут его Юрий Подольский. Он старше Юлии на пару лет.

Соседи вдовы артиста сообщили, что пара вместе приезжает на дачу, а мужчина спокойно живет в ее особняке. Отмечается, что их отношения выглядят так, будто они очень близки. "Возможно, разделила с ним жизнь", – подчеркнули инсайдеры.

Напомним, первой супругой Александра Абдулова была Ирина Алферова. В 1993 году они развелись, и артист не был женат около 15 лет. В 2006 году они с Юлией Мешиной официально оформили отношения. Через год на свет появилась их общая дочь Евгения, однако ей было не суждено провести много времени с легендарным отцом. Александр Гавриилович умер, когда девочке еще не исполнилось и года.

