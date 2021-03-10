Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Скандалы в британской королевской семье

Топ новостей недели

Секс в прямом эфире: Малахов отвесил оплеуху матери Королевой за вранье об измене
Панин нервно курит в сторонке: Борисов вывалил гениталии перед полицейскими
"Прекрасная пара": Цымбалюк-Романовская предстала в объятиях престарелого красавца
"Муж стоял под окнами": Васильева 13 лет спала с известным режиссером ради ролей
партнеры
Среда
10 марта
Лента новостей
13:56
В Москве открыли уникалный музей
13:52
"Боль навсегда останется в сердце": Вдова Грачевского поделилась редким фото со свадьбы
13:48
Подробности смерти звезды фильма "Летят журавли" Сморчкова
13:40
На Кубани ребенка насмерть придавило телевизором
13:32
Школу в Пензенской области спасли от теракта
13:29
Богатырев из "Кухни" отложил отпуск после слухов о беременности Арнтгольц
13:24
"Любит разврат": разведенного Деревянко засняли с петушком в борделе для молодых мальчиков
13:20
Что стало с детьми Владимира Турчинского после его смерти
13:19
Заболеваемость коронавирусом сократилась в России за сутки
13:17
Эксперт Жарихин о плане Украины по решению конфликта в Донбассе: Это фантазия Зеленского
13:04
"Искры летели": Лютая об интимных отношениях с Макарским
13:03
"Я пела под фонограмму": Лядова перед смертью открыла свою тайну
12:53
Полиция газом и водометами разогнала протестующих в Афинах
12:38
Прокурор настаивает на виновности: звезде турецких сериалов грозит тюрьма за избиение жены
12:32
Возле ТЦ в Перми прорвало теплотрассу
12:21
Делить нечего и некому: имущество Лядовой прибрали к рукам чужие люди
12:19
Хуже Ефремова: Погубивший людей брат Смольянинова мечтает вырваться из тюрьмы
12:16
"Разделила с ним жизнь": новый роман вдовы Абдулова потряс россиян
12:08
В Подмосковье спасают попавшего под машину лиса
11:54
Из-за холодов жителям Подмосковья предложили рассрочку по платежам ЖКХ
11:53
Отказать не решался: известного актера поили самогоном в перерывах между съемками
11:34
Умерла звезда "Джентельменов удачи"
11:28
"Не хочу ему страшной участи Осина и Кельми": Любаша о судьбе обласканного Лазаревым красавца-сына
11:23
На Урале в своем доме найден мертвым журналист
11:15
Романтика за бешеные деньги: Роскошный сюрприз мужа довел Самойлову до слез
11:11
"Расовые вопросы вызывают беспокойство": обнародован первый комментарий Елизаветы II после скандального интервью Маркл
11:00
Интимные снимки, драка и шантаж: известная актриса попала в переплет из-за подруги
10:30
Конкурс для "зевак": Соседов внезапно разоблачил организаторов "Евровидения"
10:24
Проклятый коронавирус: умерла Людмила Лядова
10:22
Эксперт Безпалько о готовности Зеленского встретиться с Путиным: Может использовать отказ как повод к войне в Донбассе
10:21
Есть жертвы: в Тюмени автобус с пассажирами попал в ДТП
10:20
Пересильд о животной страсти к деньгам и наживе: "Я сейчас никто, а потом буду всем!"
10:11
Под Москвой вооруженные мигранты ограбили собственного родственника
09:52
В Финском заливе с отколовшейся льдины спасли рыбаков
09:35
"Мне хочется, чтобы ушел конкретный президент": писатель Филипенко откровенно о ситуации в Белоруссии
09:31
Восьмилетний сын Прилучного и Муцениеце угодил в инвалидную коляску
09:27
Пропавший семь лет назад малайзийский Boeing продолжают искать
09:07
Подозрения во взятке: задержан алтайский министр
08:54
Советский артист умер в Норвегии
08:44
Репетиция похорон: Увядающая Пугачева нацепила траурный балахон
08:35
Движение ограничено: на Рязанском проспекте в Москве столкнулись две машины
08:33
Перепутали в роддоме: всплыли шокирующие факты о детстве Билана
06:04
Не каждый день такое увидишь: оголившаяся Ирина Шейк произвела фурор
04:00
Известная дизайнер разделась догола напротив детского лагеря
01:58
Отказавшийся от дублера Абдулов пошел на риск на съемках "Обыкновенного чуда"
23:58
"Эскалация уже началась": на Донбассе бьют тревогу о полномасштабном наступлении Украины
21:57
Отзюбила: Виктория Боня повторила подвиг знаменитого футболиста
21:51
Украинский пилот предложил россиянам выпрыгнуть из самолета в небе над Крымом: Всем остальным – хорошего полета
21:26
Молодая невестка сбежала из России с внучкой певицы Валерии
20:50
Ксения Собчак оскорбила малоимущих россиян
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Вопиющая мерзость: Собчак сняла себя на унитазе и публично помочилась
"Видела в первый и последний раз": Шепелев распрощался с домом Фриске
"Облили грязью": Близкие Ланового устроили гадкие разборки
"Повезло Ваганычу": Молодая жена Петросяна выставила наливную грудь
Ксения Собчак оскорбила малоимущих россиян
Пачки денег, предложение и загадочная гибель: обнародованы детали романа Азизы и Киркорова
Шоу-бизнес
"Разделила с ним жизнь": новый роман вдовы Абдулова потряс россиян

"Разделила с ним жизнь": новый роман вдовы Абдулова потряс россиян

Александр Абдулов. Фото: Mikola Gnisyuk/Russian Look/www.globallookpress.com
Александр Гавриилович скончался еще в 2008 году. Многих поклонников великого артиста долгое время интересовало, как живет 45-и летняя вдова Юлия.
прочитано 2186 раз

Долгое время женщина говорила о том, что не планирует заводить отношения и совершенно не собирается замуж еще раз. Журналисты задавали Юлии множество вопросов на эту тему, но ответ всегда был однозначным. Однако, видимо, что-то изменилось.

ПО ТЕМЕ

Отказавшийся от дублера Абдулов пошел на риск на съемках "Обыкновенного чуда"

"Он умер, и мы даже не поговорили": Алферова откровенно о смерти любимого мужчины

Недавно соседи стали замечать, что около ее загородного дома все чаще паркуется неизвестный ранее Range Rover. Многим знакомым, по их словам, Юлия уже представила мужчину как своего нового избранника, другие же все чаще замечают его постоянное присутствие в жизни семьи. Выяснилось, что новый возлюбленный работает в телевизионной сфере, а зовут его Юрий Подольский. Он старше Юлии на пару лет.

Соседи вдовы артиста сообщили, что пара вместе приезжает на дачу, а мужчина спокойно живет в ее особняке. Отмечается, что их отношения выглядят так, будто они очень близки. "Возможно, разделила с ним жизнь", – подчеркнули инсайдеры.

Напомним, первой супругой Александра Абдулова была Ирина Алферова. В 1993 году они развелись, и артист не был женат около 15 лет. В 2006 году они с Юлией Мешиной официально оформили отношения. Через год на свет появилась их общая дочь Евгения, однако ей было не суждено провести много времени с легендарным отцом. Александр Гавриилович умер, когда девочке еще не исполнилось и года.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ТЕЛЕГРАМЕ" – ИНТЕРЕСНЫЕ НОВОСТИ И ПОДАРКИ

Автор: 10 марта 2021, 12:16 Источник: "Комсомольская правда" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Молодые любовники звезд

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Репетиция похорон: Увядающая Пугачева нацепила траурный балахон

Примадонна перестала радовать глаз
Шоу-бизнес

"Я пела под фонограмму": Лядова перед смертью открыла свою тайну

В чем успела признаться певица композитор

Шоу-бизнес

Восьмилетний сын Прилучного и Муцениеце угодил в инвалидную коляску

Ребенка показал звездный отец
Шоу-бизнес

"Не хочу ему страшной участи Осина и Кельми": Любаша о судьбе обласканного Лазаревым красавца-сына

Звезда рассказала о наследнике

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 8 по 14 марта 2021 года
Гороскоп на неделю с 1 по 7 марта 2021 года
Гороскоп на март 2021 года
Астролог предупредил о последствиях ретроградного Меркурия

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+