Известная дизайнер разделась догола напротив детского лагеря

На снимках девушка без одежды прогулялась по лесу и вдоль реки Сава в Словении. Место невероятно красивое – сосны, галька, прозрачная вода. Фотографии сделаны в солнечный день на закате. На кадрах Зала лежит в воде и растягивается на песке у водоема.
Правда, как оказалось, дизайнер позирует всего в двух шагах от детского лагеря. Неизвестно, знала или нет девушка о том, что ее могут застать обнаженной. Вероятно, подростки были бы в восторге, если бы наткнулись на столь прекрасную гостью.
Стоит отметить, что последнее время звезды не стесняются прилюдно оголяться. Например, недавно для обложки журнала разделась Наталья Водянова. Многодетная модель неоднократно за свою карьеру обнажалась перед камерой, однако в последнее время старалась отказываться от подобных съемок, сосредоточившись на благотворительности.
Видимо, коллеги все же смогли уговорить Наташу раздеться. Модель предстала перед поклонниками в чем мать родила ради издания Love Magazine. Вместе с русской красавицей сняли одежду и другие популярные женщины – Наоми Кэмпбелл, Кейт Мосс, Лара Стоун, Дженел Уильямс и Дарья Вербова.
Поклонники Натальи Водяновой с восторгом приняли фотосессию. Правда, нашлись и те, кто намекнул модели на возраст. По мнению некоторых, модели не стоит забывать, что она скоро разменяет пятый десяток.
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