Мария Максакова лишилась роскошного жилья

Недвижимость оперной диве презентовал отец. После трагической гибели мужа Дениса Вороненкова Мария Максакова сыграла свадьбу с юристом Далхатом Халаевым.
После развода оказалось, что мужчина продал за полцены жилье артистки на Краснопресненской набережной. Новыми владельцами недвижимости стали братья Мальсаговы. Отметим, что изначальная цена квартиры составляла 200 миллионов рублей.
Однако денег Мария Максакова не увидела. Она подала в суд и выиграла дело. Но квартиру звезда все же не вернула, поскольку ту признали вещдоком.
Напомним, что в семье исполнительницы тоже большие проблемы. Дело в том, что дети не желают разговаривать и видеть Марию Максакову. Старшие чада проживают с отцом-бизнесменом Владимиром Тюриным и бабушкой-артисткой Людмилой Максаковой.
Певица уверена, что родные на протяжение нескольких лет настраивали наследников против нее. Оперная дива рассказывала, что сыну и дочери говорят, что якобы мать от них отказалась.
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