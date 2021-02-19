"У меня покоя нет": дети отвернулись от Максаковой

После возвращения в Россию певица так и не увидела своих детей. Они не хотят общаться со знаменитой матерью. Старшие наследники остались жить с отцом-предпринимателем Владимиром Тюриным и бабушкой-актрисой Людмилой Максаковой.
Мария Максакова вернулась из Киева в Россию, чтобы побороться за имущество и восстановить добрые отношения с близкими. Но дети не пошли навстречу исполнительнице.
Ребята не пожелали видеть мать. По мнению Марии Максаковой родственники все эти годы настраивали детей против нее. Знаменитость отметила, что ждет их после школы, чтобы увидеться, но тщетно. Артистка заявила, что сыну и дочери говорят, что якобы мама от них отказалась.
Мария Максакова все же надеется вернуть доверие отпрысков. Она хочет рассказать им о том, что считает правдой. Артистка жалеет, что после каникул, которые сын Илья провел с ней на Украине, она отправила его обратно отцу.
Мария Максакова призналась, что в нее в душе "покоя нет". Ведь она утеряла связь с детьми.
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