"Ко мне пришла темная сторона": Саша Зверева призналась в употреблении наркотиков

Бывшая солистка группы "Демо", исполнительница хита "Солнышко в руках" Саша Зверева – мать четверых детей. Она воспитывает троих детей от предыдущих отношений: дочь Василису, сына Макара от первого мужа, бизнесмена Ильи Гусева, и сына Льва от музыканта Дмитрия Алмазова. Недавно она вновь стала мамой. Артистка рассказала о темной стороне своей жизни.



Саша Зверева давно живет в США. Она занимается воспитанием детей и активно развивает свой блог в "Инстаграм". Не так давно она вышла замуж за местного юриста и родила от него четвертого сына.

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В своем блоге Саша Зверева рассказывает о материнстве и детстве, о том, как надо и как не надо растить детей, как надо рожать, и учит всех жизни. На этом певица и зарабатывает.

Между тем звезда нулевых призналась, что содержит нынешнего мужа. В своем "Инстаграм" она ответила на вопросы подписчиков и заявила, что зарабатывает больше супруга. При этом тратит больше он.

Саша Зверева призналась, что в ее жизни была и темная сторона. Тогда она всерьез увлеклась наркотиками. Это было распространено в мире российского шоу-бизнеса, и певица не стала исключением.

"Писали, что у вас была проблема с наркотиками. Правда ли?" – спросил подписчик.

"Я не могу назвать это проблемой. Проблема – это когда не знают, как решить. Ко мне пришла эта темная сторона в 20 лет на пике популярности. Полгода я играла в эту распространенную в шоу-бизнесе игрушку под названием кокс. А потом сделала шаг на сторону света и по своему собственному желанию и решению. Без труда и ломок – в один день. Нет – и все. Кстати, также и с сигаретами. И вот уже 20 лет в моей жизни нет этой, как вы выразились, "проблемы", – написала Саша Зверева.