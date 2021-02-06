Культовый участник шоу "Дом-2" крестил сына

Стало известно, что ярый фанат нашумевшего проекта и его молодая супруга провели обряд в одном из храмов города Сочи. Экс-участник "Дома-2" рассказал об этом в социальных сетях.

Андрей Чуев крестил своего наследника. На церковном таинстве присутствовали исключительно родственники и близкие друзья семьи. Многочисленная публика узнала о крещении из личных блогов обоих супругов.

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"Спасибо тебе Господи за все! С Крещением Александр Чуев!", – подписал душевную фотографию Андрей.

Напомним, звездная пара стала родителями осенью прошлого года. Оказалось, что 2020 не был столь печальным для семьи Чуева. А, наоборот, подарил им светлые и радостные воспоминания.

Для супруги экс-участника "Дома-2" Александр стал первым ребенком, а для Андрея вторым. Известно, что у мужчины есть девочка от первого брака, которая вместе с матерью проживает в Израиле.

По словам самого артиста, ему удается сохранять близкие отношения со старшей дочерью. Родственники часто общаются и оказывают взаимную поддержку. Что же касается диалога с бывшей женой Чуева – здесь все покрыто мраком.

Поговаривают, что Андрей единственный кормилец в обоих семьях. Именно поэтому мужчина активно продвигает собственный бизнес и обеспечивает всех родственников. Сейчас его супруга Виктория зарабатывает на рекламе личного блога.