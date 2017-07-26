Звезда "Дома-2" похвасталась татуировками на кинопремьере

В Москве состоялась закрытая премьера фильма "2PAС: ЛЕГЕНДА" – первого художественного фильма об иконе рэпа Тупаке Шакуре. Это правдивая история о том, как чернокожий выходец из гетто, участник криминальных разборок, неоднократно привлекавшийся к суду и развязавший смертельную войну рекорд-лейблов, становится настоящим голосом улиц и одним из самых влиятельных исполнителей в мировой рэп-культуре.
Мероприятие посетили звезды музыкальной хип-хоп индустрии, кумиры тинейджеров и просто поклонники творчества рэпера: Егор Корешков, грустная Александра Бортич, сексапильная Мария Шумакова, Ингрид Олеринская, Джиган, татуированная звезда "Дома-2" Марина Мексика (Черкасова), Скруджи, Фараон, Вашингтон, группа Anacondaz, Иева Андреевайте и другие.
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