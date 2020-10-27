У бесплодной звезды "Дома-2" родился сын

В итоге терапия дала положительные результаты, и девушка забеременела. Пара активно делилась радостью на своей странице в "Инстаграм". Накануне супруга звезды сообщила подписчикам, что у нее начались схватки, и она отправилась в роддом. "Трясутся руки от волнения, что скоро встреча с сыночком", – написала Виктория.
Днем в понедельник Андрей Чуев поделился радостной новостью – все прошло успешно, и у пары родился мальчик. Ребенка назвали Александром. Экс-участник "Дома-2" заявил, что отметит это событие молитвой всем святым, которые помогли его семье обрести счастье родительства.
"Поздравляю! Вы огромные молодцы! Растите здоровенькими и счастливыми (Здесь и далее орфография и пунктуации авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Молодцы, назвали нормальным именем, в отличии от большинства участников дома 2", "Слеза пробилась, поздравляем вас, это такое счастье!", "Поздравляю с рождением сыночка! Будьте здоровы!" – написали поклонники "Дома-2" в комментариях.
Стоит отметить, что у Андрея Чуева есть дочь от предыдущих отношений. В личном блоге экс-участник реалити-шоу поздравил девочку с рождением брата. Также мужчина поблагодарил всех за поздравления и отметил, что невероятно счастлив.
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