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У бесплодной звезды

У бесплодной звезды "Дома-2" родился сын

Андрей Чуев. Фото: www.instagram.com/aachuev/
Экс-участник шоу "Дом-2" Андрей Чуев поделился радостью – у него родился долгожданный сын. Довольно долго мужчина и его супруга Виктория не могли иметь детей и даже лечились от бесплодия.
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В итоге терапия дала положительные результаты, и девушка забеременела. Пара активно делилась радостью на своей странице в "Инстаграм". Накануне супруга звезды сообщила подписчикам, что у нее начались схватки, и она отправилась в роддом. "Трясутся руки от волнения, что скоро встреча с сыночком", – написала Виктория.

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Днем в понедельник Андрей Чуев поделился радостной новостью – все прошло успешно, и у пары родился мальчик. Ребенка назвали Александром. Экс-участник "Дома-2" заявил, что отметит это событие молитвой всем святым, которые помогли его семье обрести счастье родительства.

"Поздравляю! Вы огромные молодцы! Растите здоровенькими и счастливыми (Здесь и далее орфография и пунктуации авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Молодцы, назвали нормальным именем, в отличии от большинства участников дома 2", "Слеза пробилась, поздравляем вас, это такое счастье!", "Поздравляю с рождением сыночка! Будьте здоровы!" – написали поклонники "Дома-2" в комментариях.

Стоит отметить, что у Андрея Чуева есть дочь от предыдущих отношений. В личном блоге экс-участник реалити-шоу поздравил девочку с рождением брата. Также мужчина поблагодарил всех за поздравления и отметил, что невероятно счастлив.

Автор: 27 октября 2020, 02:00 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
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Черкасов из "Дома-2" показал беременную жену на премьере сериала "Патриот"

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