Тодоренко ошарашила словами о воспитании сына: Валерьянка и крепкий алкоголь

Регина Тодоренко нередко становится объектом критики. Зачастую телеведущей достается за откровения о воспитании сына или за рассуждения о месте женщины в обществе.

Пандемия коронавируса в 2021 году никуда не делась. Границы между многими странами до сих пор закрыты, в городах действуют ковидные ограничения.

Люди начинаются прививаться, что в перспективе может поспособствовать возвращению к так называемой "доковидной эпохе". При этом не все могут похвастаться дисциплинированностью и терпением.

Очень и очень многие звезды отечественного шоу-бизнеса не выдержали нового ритма жизни и покинули Россию. Так, например, звездная чета Регины Тодоренко и Влада Топалова улетели отдыхать на Бали вместе с сыном.

Корреспондент газеты "Собеседник" поинтересовался у звезды шоу "Орел и решка", насколько трудно путешествовать с маленьким ребенком. Тодоренко призналась, что ей удается отдыхать, не упуская из внимания свое чадо.

При этом мальчику, как и всем детям, трудно усидеть на месте при перелетах, поведала она. Маленькому Майклу помогает соблюдать спокойствие забота родителей.

Тодоренко заявила в ироничной форме о том, что ей и Топалову не помешала бы при этом валерьянка и крепкий алкоголь. Что касается самого Майкла, то он уже успел обзавестись друзьями из разных стран. Несмотря на языковой барьер, детям удается понимать друг-друга, ведь их коммуникация происходит в большей степени посредством эмоций.