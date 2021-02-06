"Влюбились друг в друга с Родригезом": Тодоренко объявила о вспыхнувших чувствах

В 2020 году "Маска" на канале НТВ стала одним из самых ярких шоу. Регина Тодоренко, Тимур Родригез, Филипп Киркоров, Валерия и Гарик Мартиросян были судьями на проекте, наслаждаясь выступлениями популярных персон в необычных костюмах. Влад Топалов, супруг Регины Тодоренко, был одним из участников шоу, наряжаясь в костюм панды. Поэтому певец скрывал от знаменитой жены свое времяпровождение, репетиции и другие факторы, которые могли бы рассекретить его номера. Тем временем Регина Тодоренко отлично проводила время в компании другого мужчины.
Телеведущая призналась, что "Маска" очень сблизила ее с Тимуром Родригезом. Она заявила, что мировоззрение шоумена ее привлекает, да и он разделяет ее жизненную позицию. "С первого взгляда влюбились друг в друга с Тимуром Родригезом", – сообщила журналистам жена Влада Топалова. Смеясь, женщина добавила, что эта влюбленность носит исключительно творческий характер – во время съемок с Тимуром Родригезом Регина Тодоренко не испытывает неудобств, так как чувствует себя комфортно и радостно.
14 февраля 2021 года в эфир выйдет новый сезон шоу "Маска". Зрители вновь смогут полюбоваться эффектными сценическими выступлениями участников, а также увидеть Тимура Родригеза и Регину Тодоренко в составе членов жюри.
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