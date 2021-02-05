Почему Муравьева терпеть не может свою звездную роль в фильме "Карнавал"

Фильм "Карнавал" вышел на экраны в 1982 году. История о провинциальной девчонке, приехавшей покорять Москву, до сих пор обожаема зрителями, а вот Ирина Муравьева, исполнившая главную роль, вспоминать эту свою работу не любит.

Идея снять картину пришла к Татьяне Лиозновой совершенно случайно. Она как преподаватель ВГИКа задала своим ученикам экранизировать отрывки из сценария Анны Родионовой, опубликованного в журнале "Искусство кино". Готовые варианты настолько не понравились режиссеру, что она решила взять дело в свои руки.

Тем более что история про Нину Соломатину, которая поехала покорять столицу, была Татьяне Лиозновй близка. В свое время будущий режиссер тоже уехала из родного города, чтобы посвятить себя искусству, но удача долго отворачивалась от нее. После окончания института она семь лет не могла получить работу по профессии, подрабатывая кем придется.

Юрию Яковлеву досталась роль отца Нины, Клара Лучко сыграла его жену Жозефину Викторовну. На роль цыганки пригласили актрису Екатерину Жемчужную. Главной героиней Татьяна Лиознова видела Ирину Муравьеву, несмотря на то, что в то время артистке было уже за 30, а играть предстояло 18-летнюю девчонку. Отстаивать кандидатуру пришлось на худсовете "Мосфильма", так как комиссия не понимала, почему играть должна именно Муравьева.

Для съемок в "Карнавале" актрисе пришлось в короткие сроки сильно похудеть, научиться кататься на роликах и выполнять упражнения на брусьях. Звезда советского кино часами пропадала в спортивном зале, чтобы в итоге поместиться в школьную форму.

Многие сравнивают Ирину Муравьеву с экранным персонажем, ведь в свое время она тоже провалила вступительные экзамены в театральный вуз. Актрисе такие параллели не нравятся. Звездная роль в целом далась артистке нелегко, поэтому она терпеть не может говорить о фильме. В интервью актриса старательно избегает неудобных вопросов и быстро переводит тему.

По слухам, Муравьева так сильно не любит роль в "Карнавале", потому что ей не нравится, как она выглядит на экране – актрису раздражают косички и веснушки. Да и в целом звезда недовольна тем, как она играет именно в этой картине.

Интересные факты