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"Я верю": Батрутдинов срочно ищет девушку

Тимур Батрутдинов. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Тимур Батрутдинов признался в сокровенном. На премьере российской комедии в кинотеатре в центре столицы он рассказал, что его сердце свободно.
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На светское мероприятие комик пришел без второй половинки. На вопрос журналистов о том, как Тимур Батрутдинов проведет День святого Валентина, он ответил, что пока у него нет кандидатуры.

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Тимур Тахирович Батрутдинов комедийный актер кино и телевидения

Комик не стал скрывать, что хочет отметить праздник в компании. Актер отметил, что хочет отметить День всех влюбленных не один. Оказалось, что Тимур Батрутдинов планирует успеть найти даму сердца до праздника. "Время еще есть", – заявил артист.

Искать девушку комик думает в Сети. Ведь за окном зима – мол, на улице холодно. К тому же, по мнению Тимура Батрутдинова, какова вероятность, что именно в библиотеке, театре или деревне найти возлюбленную проще?

"Пока я еще холостой, но жизнь продолжается", – философски отметил актер. Он добавил, что когда-то мечтал жениться в 27 лет. Сейчас ему 42 года. "И в том возрасте, в котором я стою перед вами, я думал, что буду воспитывать четырех сыночков и лапочку-дочку, но пока не случилось. Но я верю", – заключил Тимур Батрутдинов.

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Автор: 4 февраля 2021, 20:41 Источник: WomanHit ✓ Надежный источник

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