Что стало с могилой звезды советского кино Березуцкой

Валентина Березуцкая скончалась 31 января 2019 года в возрасте 86 лет. Актрису можно смело назвать королевой эпизода. Зрителю она запомнилась по небольшим, но ярким ролям в фильмах "Операция "Ы" и другие приключения Шурика", "Летят журавли" и "Стряпуха".
Сегодня могила Валентины Березуцкой выглядит очень скромно. На ней только деревянный крест и табличка с именем.
Отметим, что в 90-е годы артистку перестали звать в кино. Она снималась в рекламе, чтобы поддержать внуков – Анастасию и Владимира. Их мама – Полина Агеева – много работала и не могла уделять детям должного внимания.
В 2004-м к почти забытой звезде советского кино ненадолго вернулась былая слава. Валентина Березуцкая получила премию "Ника" за роль в драме "Старухи". Актриса умерла от воспаления легких. Скорая помощь примчалась буквально за минуту до ее смерти.
На прощание с заслуженной артисткой пришли всего 15 человек. Из коллег не было никого. Из Испании на похороны прилетела внучка. Девушка со слезами на глазах говорила о том, что хотела забрать бабушку к себе, но Валентина Березуцкая страдала повышенным давлением, и в Испании ей было бы слишком жарко.
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