Что стало с могилой звезды советского кино Березуцкой

Журналисты выяснили, как сегодня выглядит место захоронения Валентины Березуцкой, которая умерла два года назад. Свой последний приют артистка нашла на Хованском кладбище столицы.

Валентина Березуцкая скончалась 31 января 2019 года в возрасте 86 лет. Актрису можно смело назвать королевой эпизода. Зрителю она запомнилась по небольшим, но ярким ролям в фильмах "Операция "Ы" и другие приключения Шурика", "Летят журавли" и "Стряпуха".

Сегодня могила Валентины Березуцкой выглядит очень скромно. На ней только деревянный крест и табличка с именем.



Отметим, что в 90-е годы артистку перестали звать в кино. Она снималась в рекламе, чтобы поддержать внуков – Анастасию и Владимира. Их мама – Полина Агеева – много работала и не могла уделять детям должного внимания.

В 2004-м к почти забытой звезде советского кино ненадолго вернулась былая слава. Валентина Березуцкая получила премию "Ника" за роль в драме "Старухи". Актриса умерла от воспаления легких. Скорая помощь примчалась буквально за минуту до ее смерти.

На прощание с заслуженной артисткой пришли всего 15 человек. Из коллег не было никого. Из Испании на похороны прилетела внучка. Девушка со слезами на глазах говорила о том, что хотела забрать бабушку к себе, но Валентина Березуцкая страдала повышенным давлением, и в Испании ей было бы слишком жарко.