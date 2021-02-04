"Вплоть до онкологии": изуродованной болезнью бывшей жене Аршавина предрекли страшное

Несколько недель назад стало известно, что бывшая жена Андрея Аршавина Алиса Казьмина борется с аутоиммунным заболеванием. Вследствие недуга у девушки начался некроз лобовой пазухи. Впрочем, некоторые поклонники уверены, что причина "провалившегося" носа экс-супруги футболиста – неудачная пластика.

Издание "Дни.ру" решило уточнить у экспертов, действительно ли возможны подобные изменения во внешности из-за болезни или все же причина кроется в другом. Наш корреспондент побеседовал с ведущим пластическим хирургом Frau Klinik Андреем Евгеньевичем Копасовым. Специалист, просмотрев снимки в инстаграм-аккаунте Алисы Казьминой, отметил, что однозначно что-либо утверждать нельзя, однако изменения выглядят и вправду пугающе.

"Больше похоже на какую-то аномалию. Вероятно, действительно какое-то заболевание, у носа отсутствует костный отдел, возможно, как-то кость лизировалась, то есть рассосалась", – говорит собеседник "Дни.ру".

При этом не совсем понятно, что стало причиной, так как с уровнем современной пластической хирургии такое представить сложно. "Сейчас уже вряд ли кто-то так оперирует. Подобные ужасы, скорее, мифы и легенды", – отмети Андрей Евгеньевич. Врач добавил, что, скорее всего, Алиса Казьмина действительно болеет, однако проблема не только в носе.

"Какое-то системное заболевание, думаю, там есть еще другие, скрытые проблемы, о которых она, возможно, и сама не подозревает", – отметил пластический хирург.

Также корреспондент "Дни.ру" решил узнать, что думает по поводу ситуации с носом Алисой Казьминой пластических хирург и основатель клиники "Энигма" Юрий Михайлович Иншаков.

"Такое ощущение, что нос делался, хотя, может быть, и фотошоп. На последних фотографиях некроз кончика носа есть. Затрудняюсь сказать, точно ли было оперативное вмешательство, но навряд ли, потому что пластические хирурги в подобной ситуации пошли бы на реконструкцию", – отметил собеседник "Дни.ру" после просмотра фотографий бывшей жены Аршавина.

Специалист считает, что в Москве врачи просто бы не допустили такого состояния у пациента. При этом Юрий Михайлович заявил, что сталкивался с похожими случаями. "Девочка семь операций делала, делала, делала, у нее отторгались импланты, в итоге нос провалился", – говорит Иншаков.

Пластический хирург не берется ничего утверждать, так как подобная ситуация с лицом может произойти вследствие многих болезней.

"Вплоть до онкологии может быть", – считает эксперт.