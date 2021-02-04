"Ситуация становится катастрофической": обнаженная Судзиловская пожаловалась на деликатную проблему

Актриса на протяжении всей карьеры поражает поклонников своей роскошной формой. Даже рождение ребенка никак не отразилось на ее стройности: звезда сумела восстановиться в рекордные сроки.



Известно, что фигуру Олеся поддерживает не только с помощью правильного питания и физических нагрузок. Она уделяет много времени уходу за кожей лица и тела. На этот раз ей удалось сразить всех. Артистка снялась полностью обнаженной, слегка прикрывшись белой простыней. Она рассказала о том, какие трудности испытывает зимой.

Актриса пожаловалась: она всю жизнь страдает из-за сухой кожи. С дискомфортом помогает справиться лишь регулярное использование питательных масел. "Зимой от работы, основных и дополнительных обогревательных приборов, после перелетов, от смены воды – сохнет кожа. Если от природы кожа и сама по себе сухая – то ситуация становится просто катастрофической", – пожаловалась Судзиловская. Она написала длинный текст о своих "спасателях" – увлажняющих косметических продуктах.

Своим подписчицам артистка посоветовала ни в коем случае не запускать свое тело, всегда думать и заботиться о нем. Звезда утверждает, что для спасения кожи не нужны дорогие салонные процедуры. Достаточно использовать гель для душа с хорошим составом, массажное масло и различные эфирные добавки.

Напомним, ранее Олеся Судзиловская рассказывала поклонникам о своей методике экспресс-похудения. По ее словам, достаточно иметь дома грейпфруты, яйца и силу воли для того, чтобы похудеть на один килограмм за сутки.