"Без жены": растолстевшего Ревву перестали узнавать

Шоумен часто делится фотографиями в своем личном блоге. Он не боится смеяться над собой, и за это подписчики особенно его любят.

Накануне Александр выложил интересный коллаж. Но обоих фото он стоит на пляже, однако на первом можно увидеть округлый животик артиста, а на втором – привычный образ: подтянутое тело, роскошные мускулы. Подписчики были слегка шокированы первые несколько секунд, так как на обоих снимках Ревва стоит на пляже в одних и тех же шортах с пандами. Актер никогда не страдал лишним весом, поэтому кадры вызвали целую бурю негодования.

"Как привести в порядок своё тело, напичканное оливьешкой, жаренной картошкой и пирожками, всего за ОДИН МЕСЯЦ? А вот так – это ВОЗМОЖНО и ЛЕГКО!! Об этом я расскажу вам в ближайшем будущем" (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред), – посмеялся артист.

Если внимательно рассмотреть фотографии, то становится понятно, что все дело в ракурсе. На первой фотографии Александр ссутулился и выпятил живот, а на второй – выпрямился и напряг пресс. Серию снимков он подписал как: "до, после", "с женой, без жены", "3 января, 3 февраля" и предложил поклонникам дополнить забавные подписи.

Даже самые преданные обожатели признались, что сначала ничего не поняли. Некоторые просто не узнали артиста на первом снимке. "Зачем садится на диету, если можно втянуть живот", "Онлайн курсы, как втянуть живот", "Вот что значит иметь силу воли втянуть живот", "Саша, зачем ты скрывал, что у тебя есть брат близнец. Хорошо что вместе отдыхаете", "Арчи ты фитнес инструктор от бога", "Будет гайд?" – смеялись они.

