"Сбылось желание": жена Реввы ответила на слухи о новой беременности

На днях жена Александра Реввы поделилась в социальной сети фотографией и рассказала, что очень счастлива. Анжелика предложила подписчикам угадать, что могло стать причиной ее радости. После этого на нее посыпались поздравления с третьей беременностью.

Жена Александра Реввы разочаровала поклонников: ключ к счастью был вовсе не в двух полосках на тесте, а в приезде ее младшей дочери в Дубай. "Что за люди, почему вы меня все время беременеете?" – Возмутилась она.

Несколько дней назад актер вывез свою семью на курорт, но Амели осталась дома из-за учебы. Анжелика Ревва очень переживала, что дочь далеко: "кошки на душе скребут, совесть душит", – сообщала она. Судя по всему, в итоге, родители приняли решение, что в такое непростое время всем детям лучше побыть в тепле.

Напомним, вот уже 13 лет супруги полностью оправдывают статус идеальной пары. Их отношения, без сомнений, можно назвать образцовыми. Около года назад пара даже обновила свадебные клятвы. Во время поездки на острова они снова пообещали друг другу, что всегда будут рядом, несмотря ни на что. На церемонии присутствовали две замечательные дочки супругов: Алиса и Амели.

В начале года в социальных сетях активно обсуждались перемены во внешности жены Александра Реввы. Дело в том, что из симпатичной пухленькой блондинки она вдруг стала шикарной девушкой совершенно модельной внешности. Подписчики и тут раскритиковали Анжелику: на этот раз за злоупотребление пластическими операциями.

