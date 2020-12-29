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"Пора возвращаться в реальность": заработавшийся Ревва перепутал туалеты

Александр Ревва. Фото: Vadim Tarakanov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Александр Ревва признался, что съемки в фильме "Бабушки легкого поведения" сильно на него повлияли. По словам комика, в какой-то момент он понял, что нужно выходить из роли.
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Актер рассказал, что после съемок в данном фильме в какой-то момент потерял ощущение реальности. Юморист в шоу "Вечернего шоу с Аллой Довлатовой" на "Русском радио" заявил, что ему непросто дался процесс возвращения из своей роли после съемок в картине "Бабушка легкого поведения – 2. Престарелые мстители".

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Александр Ревва поделился, что полтора месяца ходил на каблуках и в коротких платьях. Как-то раз он даже ошибся туалетом. Это насторожило звезду.

Как отметил актер, из-за пандемии коронавируса у него почти не было в этом году новогодних корпоративов. Отметим, не за горами выход на экраны картины "Прабабушка легкого поведения", где Александр Ревва сыграет роль престарелой Луизы Карловны.

Напомним, что первая часть фильма "Бабушки легкого поведения" вышла на экраны в 2017 году, а вторая – спустя два года. Александр Ревва блистательно исполнил роли бабушки Александры Павловны Фишман.

Как писали "Дни.ру", весной этого года Александр Ревва намекнул на беременность супруги Анжелики. Шоумен сделал публикацию в своем инстаграм-аккаунте, которая наводит на размышления о скором пополнении в семействе. Они с женой уже воспитывают двух дочерей – Алису и Амели.

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Автор: 29 декабря 2020, 16:27 Источник: "Русское радио" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Шикарный отдых Александра Реввы

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