Бывшая жена Аршавина напугала россиян изуродованным лицом

Алиса Казьмина опубликовала в своем микроблоге снимки, на которых запечатлена с последствиями тяжелого недуга. Подписчики модели пришли в шок от увиденного.



Экс-избранница футболиста признавалась, что перенесла ряд сложных операций из-за аутоиммунного заболевания. Это негативно отразилось на ее лице. В частности, у Алисы Казьминой сильно пострадал нос, поэтому она предпочитает скрывать следы недуга рукой или редактировать фотошопом.



Пользователи Сети с сочувствием отнеслись к ситуации 38-летней журналистки. Впрочем, были и те, кого ужаснули подобные откровения. Они не понимают, зачем выставлять на всеобщее обозрение изуродованное лицо.

Большинство же призвали Алису Казьмину держаться, пожелав ей здоровья. Примечательно, что некоторые подозревают, что бывшая жена Андрея Аршавина придумала историю с болезнью, чтобы скрыть неудачные бьюти-эксперименты. Якобы журналистка попросту слишком часто пользовалась услугами пластических хирургов, но не смогла вовремя остановиться.

Ранее Алиса Казьмина рассказала, что последние дни она проводит в основном дома – лежит, сидит, молится. Как призналась экс-возлюбленная Андрея Аршавина, ни один врач не хочет брать ее на лечение, однако она не отчаивается.

По словам журналистки, оставаться на плаву и бороться ей помогают дети. Алиса Казьмина воспитывает троих детей. В первом браке, с бизнесменом Алексеем Казьминым, у нее родились сын и дочь, во втором, с футболистом – еще одна наследница.

